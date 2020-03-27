Döktaş, üretime kısmı ara verdiğini duyurdu

27 Mart 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA – Güriş Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Döktaş, Bursa ve Manisa’daki tesislerinde 6 Nisan’a kadar üretime kısmi ara verdiğini duyurdu. Döktaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde:

“Dünya çapında yayılan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan kademeli önlemler çerçevesinde, başta Avrupa ve diğer ülkelerindeki müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan fabrika duruş, sipariş düşüş ve ertelemelerine istinaden şirketimiz Orhangazi ve Manisa üretim tesislerimizde 24 Mart 2020’den itibaren 6 Nisan 2020 tarihine kadar üretim çalışmalarına kısmi ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu süre zarfında müşterilerimizin ihtiyaçları Avrupa nezdindeki konsinye depolarımızdan ve sevkiyatlarımızdan karşılanmaya devam etmektedir.

Diğer yandan, Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili çalışanlarımızın sağlığını öncelik alarak hem müşterilerimiz hem de bulunduğumuz toplumun güvenliği için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız.

Mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle iş sürekliliği planı doğrultusunda iş süreçleri yürütülmektedir. Zorunlu görevler ve kısmi üretim nedeniyle şirkette bulunması gereken kişiler sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında, dönüşümlü olarak faliyetlerine devam edeceklerdir” denildi.

Otomotiv, ağır ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina sektörlerine pik, sfero ve alüminyum döküm parça üreten Döktaş Dökümcülük’ün temelleri 1973 yılında Koç Holding tarafından Bursa Orhangazi’de atıldı. 2006 yılında Finlandiya Merkezli Componenta Corporation’a satılan Döktaş, 2017 yılı itibariyle Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devredildi. Şirket, 2018 yılında ise Çelik Holding (Güriş) bünyesine katıldı. 1986 yılından bu yana hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Döktaş’ın Manisa’daki alüminyum döküm tesisi Türkiye’nin en büyük ikinci, Alüminyum Jant Tesisi ise Türkiye’nin en büyük dördüncü alüminyum jant üretim tesisi. Döktaş, 2 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor. 2018 verilerine göre ISO 500’de üretimden satışlar sıralamasına göre 160’ıncı, 189 milyon dolarlık ihracatıyla 67’nci olan Döktaş, yaklaşık 2 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor.