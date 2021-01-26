Doktorluğu bıraktı, makine aksamları üretmeye başladı

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamladıktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak Acil Tıp Uzmanlığı eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi’nde tamamlayan Bulut, özel bir hastanede bir yıl, Denizli Devlet Hastanesi’nde 8 yıl ve Van Askeri Hastanesi’nde bir yıl olmak üzere 10 yıl Acil Servislerde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yaptı. Bulut, 2014 yılı haziran ayında ani bir kararla mesleğini bırakıp, babası İsmail Bulut’un işlettiği Bulut Torna’nın başına geçti.

Babasının işyerini Zafer Mahallesi’nde 1.500 metrekare kapalı alana sahip yeni yerine taşıyan, yurt dışından makineler ithal eden Bulut, makine sektörüne aktarma elemanları üretiyor. Hekim önlüğünü çıkaran Bulut, her sabah Bulut Torna’ya gelip tezgahların başına geçiyor. Kendi şartları gereği hekimlik mesleğini bırakıp makine imalat sektörüne geçtiğini belirten Bulut, “Okul yıllarımda yaz tatillerinde babamın 70 metrekarelik işyerinde çalıştım. Çocukluğumdan beri bu mesleğin içindeyim. 10 yılı uzmanlık olmak üzere 14 yıl hekimlik yaptım. 7 hastanede görev yaptım. 2014 yılında kendi şartlarım gereği hekim önlüğünü çıkarıp, babamın atölyesinin başına geçtim” dedi.

“Çocukluk tutkum ağır bastı”

Doktorluk mesleğinin büyük sorumluluk gerektirdiğini belirten 46 yaşındaki üç çocuk babası Bulut, “Doktorluk çok fedakarlık isteyen bir meslek. Sorumluluğu da çok fazla. Özellikle acil servislerdeki yoğunluk çok fazla, hekim sayısı az. Bu da strese yol açıyor. Hekimliği severek yaptım, ancak babamın işyerinden elini çekmek istemesi, benim çocukluk yıllarımdan beri tutkum olan makine imalat sektörüne geçmeme neden oldu. Ya burayı kapatacaktık, ya da devam ettirecektik. Buradan ekmek yiyen insanlar var. O yüzden kapatmadık, ben devraldım” diye konuştu.

Bulut Torna’da dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren makine aksamları imal ettiklerini ifade eden Bulut, şöyle devam etti: “Burada çok mutluyum, işimi severek yapıyorum. Makine sektörüne özel aksamlar imal ediyoruz. Otomotiv, makine, asansör, otomatik kapılar, şanzımanlar, redüktörlerde kullanılan aktarma elamanları yani dişli üretiyoruz. İşyerindeki dört tezgahı ben kullanıyorum. Babam haftada bir iki gün gelip bize danışmanlık yapıyor. Hekimlik günlerimi bazen özlüyorum. Hekim arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum. Hepsi verdiğim kararın kolay olmadığını söyleyerek beni kutluyor. Hedefim, teknolojiyi yakından takip ederek işlerimizi daha da büyütmek, makine parkımızı genişletmek. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”