Doktorun ölümü üretimi durdurdu

02 Nisan 2020

İSTANBUL / DÜNYA

191 çalışanıyla İzmir’de faaliyet gösteren Kaplamin Ambalaj Sanayi şirket doktoru Muharrem İdiz’in koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybetmesi üzerine üretime ara verdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, doktorun fabrikaya en son geldiği 23 Mart tarihinden itibaren 14 günlük süre boyunca fabrikada üretime ara verildiği duyuruldu.

Şirket, gıda ve tarım sektöründe; yaş meyve, sebze, katı ve sıvı yağlar, et, balık, yumurta, içki, meşrubatlar için, sanayi üretiminde ise; kimyasal ürünler, dayanıklı tüketim malları, tekstil ve hazır giyim, seramik gibi sektörler için ambalaj malzemesi üretiyor. Şirkette 2015 yılında Çukurova Holding DS Smith hisselerini satın almış ve yüzde 29,22’lik paya sahip olmuştu. Yüzde 16,67’si halka açık olan şirketin yüzde 45,44 hissesi ise Sınai ve Mali Yatırımlar Holding’in elinde.

KAP’a yapılan açıklamada bugüne kadar şirket personelinde herhangi bir şüpheli semptoma rastlanmadığı da yer aldı.