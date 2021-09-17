Dokuteks’in GES yatırımına İş Leasing'den finansman desteği

İş Leasing, Koza Halı markasıyla üretim yapan Gaziantep merkezli Dokuteks Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret’in Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika çatısına kurulan 2.62 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali yatırımını finanse etti. Devreye alınan bu yatırımla, fabrikanın elektrik tüketimi yenilenebilir enerji ile sağlanmış oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü U. Şafak Öğün, “Koza Halı’nın öz tüketim amacıyla gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımını finanse etmekten memnuniyet duyuyoruz. İş Leasing olarak, enerji maliyetlerini azaltan ve doğaya zarar vermeyen çatı üstü güneş enerjisi santrali finansmanı alanındaki öncü konumumuz ile bu alanda yatırım yapmayı planlayan sanayicilerimize destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.