Dolmuşlar "indiBindi" ile dijitalleşiyor

Tüketici ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan N Kolay ile İstanbul Taksi Dolmuş Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen indiBindi mobil uygulamasıyla dolmuşlarda temas sıfırlanacak, ödemeler QR üzerinden yapılabilecek. Ayrıca sarı dolmuş olarak bilinen araçlarda İstanbullular rezervasyon da yapabilecek, böylece ilk durağa ulaşmak zorunda kalmayacak. Yanı sıra dolmuş sürücüleri de uygulama aracılığıyla ödemeleri anlık takip edebilecek, rezervasyon özelliğini kullanarak ana durakta bekleyerek zaman kaybetmeyecek.

İlk yolculuk hediye

Mastercard’ın Masterpass çözümü güvencesiyle kart bilgilerinin saklandığı indiBindi, kullanıcılarına ilk dolmuş yolculuğunu armağan ediyor. Ayrıca her yolculukta toplanan puanlarla, biniş hakkı kazanılıyor. İlk adımda İstanbul Kadıköy’de kullanıma açılan indiBindi’nin ilerleyen süreçte Türkiye geneline yıyılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Elden ele para uzatma devri kapanıyor"

indiBindi mobil uygulamasıyla ilgili açıklama yapan Aktif Bank Perakende, Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, pandemiyle artan hijyen gerekliliğinin, temassız uygulamaların insanların yaşantısındaki önemini bir hayli artırdığını söyledi.

Bu süreçte özellikle ‘elden ele ücret ödenen’ ve hala nakit paranın dolaştığı şehir içi ulaşım araçlarında hem yolcular hem de şoförler için riskin yükseldiğine dikkat çeken Toker, "Bu iç görüden yola çıkarak yeni uygulamamız indiBindi’yi hayata geçirdik ve ihtiyaç duyduğumuz hijyeni, hızı, kolaylığı bu uygulamada buluşturduk. Türkiye’de oldukça yaygın olarak kullanılan ve bizim ulaşım kültürümüzün bir parçası olan dolmuşlara temassız ödeme teknolojisini entegre ederek, hayatı kolaylaştırmak ve riski minimize etmek istedik. Önümüzdeki dönemde uygulamanın sınırlarını genişleterek, bu deneyimi Türkiye’yle paylaşmak istiyoruz.” dedi.

"Eskiden dolmuşa binmek için sıra beklenirdi. Ya da ana merkez durağa gidilmesi gerekirdi. Buna da bir çözüm bulduk" diyen Toker, "Artık evden çıkmadan önce dolmuş rezervasyonunuzu yaparak, durakta binme rahatlığına kavuşuyorsunuz. Koşturmaya gerek kalmadan, herkes dolmuşuna ücretini de mobil uygulamadan ödeyerek binecek. Üstelik bedava biniş hakkı kazanacak ve nakit taşımak zorunda kalmayacak.” diye konuştu.