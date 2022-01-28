Domino’s Türkiye'den 'siber saldırı' açıklaması

Domino’s Türkiye, siber saldırıya mağruz kaldı. Domino’s, kendilerine gelen bir e-posta ile müşterilerine ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tehdit edildiğini bildirdi.

Söz konusu e-postanın ardından detaylı incelemelerin şirket tarafından derhal başlatıldığı ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna gerekli bildirimler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmak suretiyle hukuki süreç başlatıldığı kaydedildi.

"Finansal verilere erişim söz konusu değildir"

9 Ocak'ta yaşanan gelişmeye ilişkin şu açıklama yapıldı: “Şirketimiz, tarafımıza gelen bir e-posta ile müşterilerimize ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tehdit edilmiştir. Bu çerçevede kamuoyunu bilgilendirmemiz gereği hasıl olmuştur.

Tehdit içeren söz konusu e-postanın ardından detaylı incelemeler şirketimiz tarafından derhal başlatılmış, teknik kontroller sağlanmış, teknik ve idari tüm tedbirler alınmış ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna gerekli bildirimler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmak suretiyle hukuki süreç başlatılmıştır.

Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki kurumumuz; finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır ve finansal verilere erişim söz konusu değildir.

Kullanıcı verilerinin korunması esasını en temel öncelikleri arasında gören Domino’s, her zaman olduğu gibi bundan sonra da siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde almaya devam edecektir.

Önümüzdeki süreçte şeffaflık ve açıklık ilkelerimiz gereği konu hakkındaki detayları aktarmayı sürdüreceğiz.”