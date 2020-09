Domino’s’ta sosyal mesafe, Vodafone Business Teknolojisi ile korunacak

25 Eylül 2020

İşletmelere verimlilik ve tasarruf imkanı sunan çözümlerinin yanı sıra pandemi sürecinde sosyal mesafeyi koruyan çözümleriyle de destek vermeye devam eden Vodafone, Domino’s ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında Domino’s’un Tedarik Zinciri Merkezleri’nde Vodafone Business’ın Çalışan Mesafe Takip çözümü kullanılacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Domino’s, Çalışan Mesafe Takip çözümüyle Tedarik Zinciri Merkezleri’ndeki tüm iş süreçlerinde çalışanlarının sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor. Çalışanların mesafesi, belirlenen eşiğin altına inerse üzerlerindeki kartlara uyarı gönderiliyor. Bir çalışanın COVID-19 testisinin pozitif çıkması durumunda geriye dönük raporlardan ilgili çalışanın temas ettiği çalışanlar tespit edilebiliyor ve test yaptırılabiliyor.

‘Çalışan Mesafe Takip’, erken uyarı ile kontrol sağlıyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Vodafone Business’ın sunduğu Çalışan Mesafe Takip çözümü, çalışanların birbirleriyle olan mesafelerini anlık olarak tespit ederek sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlıyor. Vaka olması durumunda etkilenen çalışan veya çalışanların hızlıca tespit edilerek önlem alınmasına yardımcı oluyor.

Vodafone Business, ayrıca Red Kontrol çatısı altında işletmelere farklı sağlık ve güvenlik çözümleri de sunuyor. Bu çerçevede sunulan "Verimli İş Takibi Yönetimi" ile iş güvenliğine katkı sağlanıyor. Verimli İş Takibi Yönetimi çözümü, bir çalışanın bir süre hareketsiz kaldığını tespit ediyorsa sesli uyarı veriyor. Çalışanlardan birinin düşmesi durumunda belirlenen kişilere alarm gönderilerek hızlı müdahale edilmesini sağlıyor. Acil durum butonu ile firma çalışanlarının acil bir durumda destek almasını sağlıyor.

“İşletmelerin odağında sağlık ve güvenlik var”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, çalışanların ve müşterilerin sağlığının önümüzdeki dönemde de işletmeler için en öncelikli konu olacağını söyledi.

Pandemi sürecinde üretimden pazarlamaya tüm sektörlerde işletmelerin bir yandan iş süreçlerinin sürekliliğini sağlarken bir yandan da çalışanları ve müşterilerinin sağlığını korumaya odaklandığını belirten Şahin, “Çalışan Mesafe Takip çözümümüz, Türkiye’de uygulanan ilk çözümlerden biri. Domino’s da çalışanlarının farkındalığını artırmak ve sosyal mesafelerini korumak için Çalışan Mesafe Takip çözümümüzü seçti. Domino’s, bu çözümümüz sayesinde sosyal mesafe ihlallerini önlemek için anlık analiz ve raporlama alabiliyor ve olası bir yayılma riskini önleyebiliyor. Ayrıca müşteriler için de koronavirüs riskini minimize ederken marka imajının zedelenmesini de önlüyor. Vodafone Business olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler geliştirmeye ve uçtan uca dijitalleşmelerini sağlayacak hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“İş birliğiyle önlemlerimizi daha da ileri seviyeye taşıyoruz”

DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga ise, Domino’s olarak pandemi sürecindeki önceliklerinin daima çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı olduğunu vurguladı. Bu vizyonla COVID-19 sürecinin başından itibaren son derece proaktif bir strateji izlediklerini söyleyen Saranga, “Henüz izolasyon zorunluluğu başlamadan çok önce önlemlerimizi aldık. Tüm çalışanlarımız COVID-19’dan korunma konusunda kapsamlı eğitimler aldılar. Gerek şirket içi ilişkilerimizde, gerekse müşterilerimize hizmet sunarken sosyal mesafeyi gözetmeye büyük önem verdik. Sektörümüzde öncü olan Temassız Teslimat ve Araca Temassız Teslimat gibi hizmetlerimizi, bu vizyonla geliştirdik. Bugün Vodafone Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle, önlemlerimizi daha da ileri seviyeye taşıyor, sağlık, hijyen ve güvenlik tedbirlerimizi an be an güçlendirmeyi sürdürüyoruz. ‘Pizza satan teknoloji firması’ kimliğimizle Çalışan Mesafe Takip sistemini uygulamaya alan ilk marka olmaktan da ayrı bir gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi teknoloji ve inovasyona sürekli yatırım yapmaya, bu yolla müşterilerimizin Domino’s’tan iç huzuruyla hizmet almalarına devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.