Domino’s’tan yeni şube ve istihdam atağı

Yüzlerce şubesi ve binlerce çalışanıyla ekonomiye sunduğu katkıyı sürdüren Domino's, açacağı yeni şubelerle birlikte bin kişilik istihdam fırsatı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde franchise’ları tüm hızıyla çalışmaya devam eden Domino’s, herkesin evde kaldığı bu süreçte eve servis tarafında yüzde 15 ila 20 arasındaki satış artışı yakaladı. Türkiye dışında Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'nın da içinde bulunduğu DP Eurasia’da 10 aylık dönemde Türkiye yüzde 23,3 oranında büyüme yakalarken Domino's'un toplam satışları 853,1 milyon liraya yükseldi.

Doğu Anadolu’da yeni şubeler açacak

Satış ve büyümede başarılı bir grafik çizen Domino’s, sağlayacağı yeni istihdamla da gücünü artırmayı planlıyor. Türkiye genelinde 545 restoranı ve 7 bin 500’den fazla çalışanı bulunan Domino’s, lezzet elçisinden mutfak personeline, restoran müdüründen dağıtım ekibine kadar birçok farklı pozisyonda eleman alacak. Büyüme planlarında 2021 yılı için önceliği Doğu Anadolu Bölgesi’ne veren Domino’s; Bitlis, Bingöl, Tunceli, Ardahan ve Muş’ta şube açmayı hedefliyor. Böylece içinde bulunulan pandemi gibi sıkıntılı bir dönemde açılacak yeni şubelerle bir çok kişiye iş imkanı sunulması amaçlanıyor.

"Domino’s’ta kariyer yolu açık"

Açıklamada görüşlerine yer verrilen DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, yaptıkları yatırımlarla aynı zamanda bir teknoloji firması olduklarını söyledi. Teknoloji satan bir pizza firması olarak bu dönemde bin kişilik istihdam imkanı sunabilmenin önemli olduğuna dikkat çeken Saranga, "İşimizde ürünlerin kalitesi kadar hizmet de öne çıkıyor. Müşterilerimizle en önemli bağımızı çalışanlarımız kuruyor. Bir Domino’s restoranına girdiğinizde veya eve sipariş ettiğiniz pizzanız geldiğinde sizi güleryüzle karşılayan, sıcak ilişkiler kuran insanlarla çalışmak çok değerli. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde hızımıza ara vermeden çalışmamızın en önemli nedenlerinden biri de işinin başında olan ekip arkadaşlarımız. Şu an gülümsemelerimiz her ne kadar maskelerimizin altında kalsa da aynı sıcaklığı hissettirebilmek için çabalıyoruz.” dedi.

Domino’s’ta kariyer yolunun da açık olduğunu belirten Saranga, öğrenci iken çalışmayla başlayıp, şirkette yükseldikten sonra kendi Domino's şubesini açarak franchise olma imkanının bulunduğunu aktardı. Açılan her restoranın 15-20 kişilik istihdam yarattığını belirten Saranga, artan iş hacmine paralel eleman ihtiyacının da arttığını ve global bir markanın parçası olacak yeni takım arkadaşlarını beklediklerini söyledi.