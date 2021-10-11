Domino's'un 'tüm Türkiye'de şube' hedefine 5 il kaldı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Domino’s, Türkiye’de büyümeyi sürdürüyor. Bu yılın ilk yarısında 15 şehirde 16 yeni şubeyi hizmete açtıklarını bildiren Domino’s Franchise Operasyon Direktörü Alp Söğütlügil, Türkiye’de 76 ilde 584 şubelerinin bulunduğunu ve yer almadıkları son 5 il olan Ağrı, Ardahan, Artvin, Muş ve Tunceli’de şube açmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ağrı ve Muş’ta bu ay içinde şube açacaklarını aktaran Söğütlügil, yıl sonuna kadar şube sayılarını 600’ün üzerine çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Söğütlügil, “2022 yılında da güçlü büyümemizi sürdürmeye, yeni şubelerle hizmet vermeye, girişimcileri desteklemeye ve istihdam yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Paket servis’ cirosu artıyor

‘Pandemi döneminde birçok işyeri küçülmeye giderken, biz büyümeye ve istihdam sağlamaya devam ettik’ diyen Söğütlügil, online kanallara yaptıkları yatırımlar ve altyapılarıyla birlikte bu alanda da hızlı yükselişe geçtiklerini anlattı.

Şubelerinin çalışmalarını sürdürürken, online kanallardan gelen taleplerin de ciddi oranda artış gösterdiğini açıklayan Söğütlügil, “Pandemide yeni şubeler için görüşmelerimize devam ettik. Yoğun geçen franchise görüşmeleri ile birlikte bu yılın ilk yarısında 15 şehirde 16 yeni şubemiz hizmet vermeye başladı. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi de odağımızda. Bingöl, Tunceli, Ardahan ve Muş’ta şube açmayı hedefliyoruz. Yıl boyunca yaklaşık 30-40 yeni şube açacağız” diye konuştu.

Pandemi öncesinde paket servis satışları yüzde 60’lardayken pandemide bu oranın yüzde 80’e yükseldiğini duyuran Söğütlügil, “2021’in ilk yarısında eve servis ciromuz 2020’nin ilk yarısına göre yüzde 104,3 artış gösterdi” diye konuştu.