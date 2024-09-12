Donald Trump’ın şapkaları Türkiye’den
Amerika’da yaklaşan seçimler, Türkiye’den promosyon ürünlere talebi artırdı. Promosyon sektörünün 5 kıtaya ihracat yaptığını kaydeden PROMOTÜRK Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, Türkiye’den Trump’ın seçim kampanyalarında kullanılmak üzere 100 bin adet şapka gönderildiğini söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Amerika’da yaklaşan başkanlık seçimleri, Türkiye’deki promosyon sektöründe ürünlere talebi artırdı. PROMOTÜRK’e üye firmaları, Amerika’ya bayrak, flama, kalem, kupa, anahtarlık gibi promosyon ürünleri ihraç etmeye başladı. 500 milyar TL’lik hacme sahip olan promosyon sektörü, özellikle ihracat odaklı olarak büyümeye devam ederken, 500 bin kişiye de istihdam olanağı sağlıyor.
PROMOTÜRK Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, kaliteli malzeme ve erken teslimat özelliği nedeniyle 5 kıtaya ihracat gerçekleştiren Türk firmalarının tercih edildiğine dikkat çekerek, “Trump’un seçim kampanyasında kullandığı şapkalar, Adıyaman’da faaliyet gösteren Zirve Şapka tarafından üretildi” dedi.
Adıyaman’dan ABD’ye 100 bin şapka
Yücetürk, Zirve Şapka’nın Donald Trump’ın seçim kampanyalarını yürüten ajansın talebi üzerine 100 bin adet şapka gönderdiğini söylerken, “Trump’ın kendisini destekleyen taraftarlarına dağıttığı ve başına taktığı şapkada ‘Made in Türkiye’ imzası yer alıyor. 600 kişi istihdam eden ve yıllık 12 milyon adet şapka üreten Zirve Şapka’nın Trump’tan gelen talebi karşılamak için üretimi bir haftada içinde tamamladığı ve teslimatını da 1 ay dolmadan önce gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
Promosyonda hedef 10 milyar dolar ihracat
Yabancı ülkelerdeki kamu kurumlarının, STK ve profesyonel satınalmacıların Türkiye’yi tercih etmelerindeki en önemli etkenin kaliteli malzeme, tedarik kapasitesiyle birlikte erken teslim ve diğer ülkelerle rekabet edebiliyor olması olduğunu bildiren Mehmet Yücetürk, “Coğrafi konum dediğimiz hava, kara, deniz ulaşımına sahibiz. Asya ve Avrupa’ya tabiri caizse bir adım mesafede bir ülkeyiz. Avantajımız, oluşan her türlü şartta rakip ülkelere göre çok daha hızlı aksiyon alabilme kabiliyetimizin olması. 1000’e yaklaşan üyemizle ve PROMOTÜRK olarak ihracata büyük önem veriyoruz. Yakın zamanda promosyon ve hediyelik eşyada ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
Sektörde 500 bin kişi istihdam ediliyor
Sektörün yaklaşık 500 milyar liralık hacme sahip olduğunu ileten Yücetürk, yurt içi ve yurt dışında kamu kurumları ile STK’lar için bine yaklaşan üye sayılarının direkt ve dolaylı yaklaşık 500 bin çalışanı istihdam ettiğini belirtti.
Deriden tekstile, dekorasyon ürünlerinden ofis malzemelerine, kırtasiyeden seramiğe, el aletlerinden toprak ve cam ürünlerine, baskılı materyallerden elektronik ürünlere, makine ekipmanlarından oyuncaklara, plastik eşyalardan şarj aletlerine kadar geniş yelpazede promosyon ürünü üretildiği bilgisini veren Yücetürk, “Türkiye’de bu yıl yapılan yerel seçimlerde siyasi partilerin adet olarak milyonları bulan şapka, bayrak, flama, kalem, anahtarlık, kupa gibi ürünlerini PROMOTÜRK üyesi firmalar hazırladı. Ekonomide durağanlık olsa bile bizim sektörde hiç durağanlık olmaz” diye konuştu.
Promosyon Show Fuarı 36’ncı kez kapılarını açıyor
Önümüzdeki hafta 18- 21 Eylül tarihler arasında 36’ncısını düzenleyecekleri Promosyon Show Fuarı’nın İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacağını aktaran Mehmet Yücetürk, fuarda 2025 yılının siparişlerini alacaklarını iletti. Ortadoğu ve Balkanların en büyük kurumsal tanıtım ürünleri fuarlarından olan bu fuara yerli ve yabancı ziyaretçilerin katılacağını vurgulayan Yücetürk, “36. Promosyon Show Fuarıyla alternatif pazar arayışına giren Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika kıtasındaki 100’e yakın ülkenin kurumsal satınalmacısı, bu fuar için yerini şimdiden ayırttı.
Yine Türk Cumhuriyetlerinden de kamu kurumları nezdinde katılım olacak. 300’e yakın katılımcı firmanın stant açacağı fuarda deri-tekstil, dekorasyon ürünleri, ofis malzemeleri, kırtasiye, seramik, el aletleri, toprak ve cam ürünleri, baskılı materyaller, elektronik ürünler, makine ekipmanları, oyuncaklar, şarj aletleri gibi binlerce promosyon ve hediyelik eşya ürünü sergilenecek.
Yerli ve yabancı alıcılar, klasik ve teknolojik promosyon ürünlerin yanı sıra fuarda kişi ve kurumlar için tasarlanan özel ürün yelpazesini de yakından inceleme fırsatı bulacak. Firma yetkilileri, fuar süresince sektör profesyonelleri ile buluşarak B2B alanlarında tedarikçilerle iş görüşmesi gerçekleştirebilecek. Ocak ayında ise Almanya Düsseldorf’ta düzenlenecek PSI Uluslararası Promosyon Ürünleri Fuarına katılacağız. Hep hareket halindeyiz” dedi.