Donald Trump’ın şapkaları Türkiye’den

Mehmet Hanifi GÜLEL

Amerika’da yaklaşan baş­kanlık seçimleri, Türki­ye’deki promosyon sek­töründe ürünlere talebi artırdı. PROMOTÜRK’e üye firmaları, Amerika’ya bayrak, flama, kalem, kupa, anahtarlık gibi promos­yon ürünleri ihraç etmeye başla­dı. 500 milyar TL’lik hacme sahip olan promosyon sektörü, özellik­le ihracat odaklı olarak büyüme­ye devam ederken, 500 bin kişi­ye de istihdam olanağı sağlıyor.

PROMOTÜRK Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, kaliteli mal­zeme ve erken teslimat özelliği nedeniyle 5 kıtaya ihracat ger­çekleştiren Türk firmalarının tercih edildiğine dikkat çeke­rek, “Trump’un seçim kampan­yasında kullandığı şapkalar, Adı­yaman’da faaliyet gösteren Zirve Şapka tarafından üretildi” dedi.

Adıyaman’dan ABD’ye 100 bin şapka

Yücetürk, Zirve Şapka’nın Do­nald Trump’ın seçim kampan­yalarını yürüten ajansın talebi üzerine 100 bin adet şapka gön­derdiğini söylerken, “Trump’ın kendisini destekleyen taraftar­larına dağıttığı ve başına taktı­ğı şapkada ‘Made in Türkiye’ imzası yer alıyor. 600 kişi istih­dam eden ve yıllık 12 milyon adet şapka üreten Zirve Şapka’nın Trump’tan gelen talebi karşı­lamak için üretimi bir haftada içinde tamamladığı ve teslimatı­nı da 1 ay dolmadan önce gerçek­leştirdi” ifadelerini kullandı.

Promosyonda hedef 10 milyar dolar ihracat

Yabancı ülkelerdeki kamu ku­rumlarının, STK ve profesyo­nel satınalmacıların Türkiye’yi tercih etmelerindeki en önemli etkenin kaliteli malzeme, teda­rik kapasitesiyle birlikte erken teslim ve diğer ülkelerle rekabet edebiliyor olması olduğunu bil­diren Mehmet Yücetürk, “Coğ­rafi konum dediğimiz hava, kara, deniz ulaşımına sahibiz. Asya ve Avrupa’ya tabiri caizse bir adım mesafede bir ülkeyiz. Avantajı­mız, oluşan her türlü şartta rakip ülkelere göre çok daha hızlı aksi­yon alabilme kabiliyetimizin ol­ması. 1000’e yaklaşan üyemizle ve PROMOTÜRK olarak ihraca­ta büyük önem veriyoruz. Yakın zamanda promosyon ve hediye­lik eşyada ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektörde 500 bin kişi istihdam ediliyor

Sektörün yaklaşık 500 mil­yar liralık hacme sahip oldu­ğunu ileten Yücetürk, yurt içi ve yurt dışında kamu kurumla­rı ile STK’lar için bine yaklaşan üye sayılarının direkt ve dolaylı yaklaşık 500 bin çalışanı istih­dam ettiğini belirtti.

Deriden tekstile, dekorasyon ürünlerin­den ofis malzemelerine, kırta­siyeden seramiğe, el aletlerin­den toprak ve cam ürünlerine, baskılı materyallerden elektro­nik ürünlere, makine ekipman­larından oyuncaklara, plastik eşyalardan şarj aletlerine ka­dar geniş yelpazede promos­yon ürünü üretildiği bilgisini veren Yücetürk, “Türkiye’de bu yıl yapılan yerel seçimlerde si­yasi partilerin adet olarak mil­yonları bulan şapka, bayrak, fla­ma, kalem, anahtarlık, kupa gibi ürünlerini PROMOTÜRK üyesi firmalar hazırladı. Ekonomide durağanlık olsa bile bizim sek­törde hiç durağanlık olmaz” di­ye konuştu.

Promosyon Show Fuarı 36’ncı kez kapılarını açıyor

Önümüzdeki hafta 18- 21 Eylül tarihler arasında 36’ncısını düzenleyecekleri Promosyon Show Fuarı’nın İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacağını aktaran Mehmet Yücetürk, fuarda 2025 yılının siparişlerini alacaklarını iletti. Ortadoğu ve Balkanların en büyük kurumsal tanıtım ürünleri fuarlarından olan bu fuara yerli ve yabancı ziyaretçilerin katılacağını vurgulayan Yücetürk, “36. Promosyon Show Fuarıyla alternatif pazar arayışına giren Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika kıtasındaki 100’e yakın ülkenin kurumsal satınalmacısı, bu fuar için yerini şimdiden ayırttı.

Yine Türk Cumhuriyetlerinden de kamu kurumları nezdinde katılım olacak. 300’e yakın katılımcı firmanın stant açacağı fuarda deri-tekstil, dekorasyon ürünleri, ofis malzemeleri, kırtasiye, seramik, el aletleri, toprak ve cam ürünleri, baskılı materyaller, elektronik ürünler, makine ekipmanları, oyuncaklar, şarj aletleri gibi binlerce promosyon ve hediyelik eşya ürünü sergilenecek.

Yerli ve yabancı alıcılar, klasik ve teknolojik promosyon ürünlerin yanı sıra fuarda kişi ve kurumlar için tasarlanan özel ürün yelpazesini de yakından inceleme fırsatı bulacak. Firma yetkilileri, fuar süresince sektör profesyonelleri ile buluşarak B2B alanlarında tedarikçilerle iş görüşmesi gerçekleştirebilecek. Ocak ayında ise Almanya Düsseldorf’ta düzenlenecek PSI Uluslararası Promosyon Ürünleri Fuarına katılacağız. Hep hareket halindeyiz” dedi.