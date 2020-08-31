Dondurulmuş ürün taşımacılığında rekor bekleniyor

31 Ağustos 2020

Pandemi sürecinin insanların sosyal yaşamlarında olduğu gibi tüketim alışkanlıklarında da değişime neden olduğunu belirten Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, özellikle bu dönemde dışarıda yeme-içme oranı azaldığını, daha pratik olduğu düşüncesiyle, evlerde dondurulmuş ve hazır gıdaların kullanımında artış yaşlandığını söyledi. Bu durumun lojistik sektöründe de farklı bir hareketliliğe sebep olduğuna dikkati çeken Çelikel, "Soğuk zincir taşımacılığı yapan lojistik şirketlerinin ısı kontrollü araçlarına olan talep en üst seviyeye ulaştı. Şuanda yurtiçinde ve yurtdışında ısı kontröllü araçlar kesintisiz çalışıyor. Bunun da etkisiyle dondurulmuş ürün taşımacılığının yıl sonunda Türkiye ve Avrupa’da tarihinin en yüksek seviyesine ulaşabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Dondurulmuş ürün ihracatı artabilir

Her yıl yaz döneminde ısı kontrollü araç talebinin arttığını ancak bu yıl talebin daha fazla olduğunu söyleyen Savaş Çekilkel, “Özellikle tüm dünyada yeme-içmenin evde daha fazla olmaya başlaması, çalışan kişilerin yemek hazırlamaya daha az zaman harcamak istemesi gibi etkenler ile dondurulmuş ürünlere, hazır yemeklere, konserve gibi ürünlere talebi arttırdı. Dolayısıyla bu alandaki ihracat ve taşımalar da arttı. Intermax Logistics olarak hâlihazırda yaptığımız soğuk zincir taşımalarımızın yoğunluğu da bunu işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Dondurulmuş ürün üreten firmaların ihracatının yıl sonuna kadar artış gösterebileceğine dikkat çeken Çelikel, yurt içindeki taleplerin de ciddi oranda arttığını aktardı.

"Soğuk zincir pandemi sürecinde kırılmadı"

İlk vakanın görüldüğünden bu yana lojistik sektörünün ve soğuk zincir taşımacılığının ciddi bir sınav verdiğini vurgulayan Savaş Çelikel, “Belirli bir ısı derecesinde taşınması gereken ürünlerin son tüketiciye kadar sağlıklı ulaşabilmesi için, taşınma aşamasında oldukça dikkatli ve özenli davranılması gerekiyor. Başta dondurulmuş ürünler olmak üzere süt, peynir, yoğurt ve et gibi temel gıdaların tedarik akışı bu dönemde daha önemli hale geldi.” şeklinde konuştu.