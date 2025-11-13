Dongfang Türkiye’de kanat üretimine hazırlanıyor

Özlem SARSIN

Nordex’in ardından Çin­li rüzgar türbin üreti­cisi Dongfang Elekrtik Wind Power da Türkiye’de kanat üretimi yapmak için yer bakıyor. Çinli yetkililer ilk ziyaretini yi­ne rüzgar enerji sektörüne parça üreten Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan, Ke­mal Kantar’ın sahibi olduğu ABP TDS tesislerine gerçekleştirdi.

700 kişiye istihdam sağlayacak

Dongfang Yurtdışından So­rumlu İşletme Müdürü Zhao Xi­angHan, özellikle YEKA proje­lerinde yer almak istediklerini söyleyerek, 2027 yılının ortası­na kadar kanat üretimine geçme­yi hedeflediklerini kaydetti. Ma­nisa veya İzmir’de rüzgar kanadı üretimine uygun tesis satın al­mak, Türkiye’nin lojistik imkan­larından faydalanmak istedikle­rini ve rüzgar enerjisindeki bü­yüme hedefleri doğrultusunda yerinde üretim yapmayı tercih ettiklerini söyleyen XiangHan, yaklaşık 700 kişiye iş imkanı sağ­layacaklarını belirtti.

“Önümüzdeki günlerde teknik detaylar netleşecek”

90 metre uzunluğunda kanat üreteceklerini belirten Xiang­Han, Türkiye’deki ilk yatırımları olacağını belirterek, “Dongfang Çin Devleti firmasıdır. Türki­ye’de yatırım yapıp lokal konten­ti artırmak istiyoruz. Özellikle YEKA projeleri dahil olmak üze­re buradaki varlığımızı artırmak istiyoruz. Aynı zamanda Türki­ye’nin hinterlandında yer alan diğer firmalara da ihracat yap­mak amacındayız. Akhisar’da gezdiğimiz fabrikanın lokasyo­nunu beğendik. Limana yakın bir konumda. Nitelikli bir iş gücü de var. Birkaç lokasyon daha gezip göreceğiz. Teknik ekiplerimiz inceleme yapıyor. Şu an itibari yatırım bütçemizi paylaşamıyo­ruz. Önümüzdeki günlerde, tek­nik detaylar netleşecek” dedi.

Toplantıda yer alan Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yöne­tim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı da Çin Devlet Kuruluşu Dong­fang’ın bölgelerine duyduğu ilgi­den memnun olduklarını söyle­yerek, bölge yönetimi olarak tüm desteği kendilerine sunacakları­nı ifade etti.

Bakan Bayraktar geçen ay sosyal medya hesabından duyurmuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz ay sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, rüzgar enerjisi teknolojileri alanında Çin’in önde gelen üretici şirketlerinden Dongfang Electric Corporation’ın üst düzey yöneticileriyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

Türkiye’nin güneş ve rüzgar sektöründe 2035’e kadar 120 bin megavat kurulu güç hedefi bulunduğunu belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: “Bu güce ulaşırken ülkemizin türbin ve panel üretim potansiyelini de artırmak istiyoruz. Dongfang ile yaptığımız görüşmede bu niyetimizi somutlaştıracak önemli bir projeyi ele aldık. Çinli firmanın başlangıç olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdik.”