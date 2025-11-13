Dongfang Türkiye’de kanat üretimine hazırlanıyor
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yatırım planını duyurduğu Çinli rüzgar türbin üreticisi Dongfang Electric Wind Power, Türkiye’de kanat üretimi yapmak için yer arayışına başladı. 2027 ortasında üretime geçmeyi hedefleyen şirket, 700 kişiye istihdam sağlayacak.
Özlem SARSIN
Nordex’in ardından Çinli rüzgar türbin üreticisi Dongfang Elekrtik Wind Power da Türkiye’de kanat üretimi yapmak için yer bakıyor. Çinli yetkililer ilk ziyaretini yine rüzgar enerji sektörüne parça üreten Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan, Kemal Kantar’ın sahibi olduğu ABP TDS tesislerine gerçekleştirdi.
700 kişiye istihdam sağlayacak
Dongfang Yurtdışından Sorumlu İşletme Müdürü Zhao XiangHan, özellikle YEKA projelerinde yer almak istediklerini söyleyerek, 2027 yılının ortasına kadar kanat üretimine geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. Manisa veya İzmir’de rüzgar kanadı üretimine uygun tesis satın almak, Türkiye’nin lojistik imkanlarından faydalanmak istediklerini ve rüzgar enerjisindeki büyüme hedefleri doğrultusunda yerinde üretim yapmayı tercih ettiklerini söyleyen XiangHan, yaklaşık 700 kişiye iş imkanı sağlayacaklarını belirtti.
“Önümüzdeki günlerde teknik detaylar netleşecek”
90 metre uzunluğunda kanat üreteceklerini belirten XiangHan, Türkiye’deki ilk yatırımları olacağını belirterek, “Dongfang Çin Devleti firmasıdır. Türkiye’de yatırım yapıp lokal kontenti artırmak istiyoruz. Özellikle YEKA projeleri dahil olmak üzere buradaki varlığımızı artırmak istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin hinterlandında yer alan diğer firmalara da ihracat yapmak amacındayız. Akhisar’da gezdiğimiz fabrikanın lokasyonunu beğendik. Limana yakın bir konumda. Nitelikli bir iş gücü de var. Birkaç lokasyon daha gezip göreceğiz. Teknik ekiplerimiz inceleme yapıyor. Şu an itibari yatırım bütçemizi paylaşamıyoruz. Önümüzdeki günlerde, teknik detaylar netleşecek” dedi.
Toplantıda yer alan Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı da Çin Devlet Kuruluşu Dongfang’ın bölgelerine duyduğu ilgiden memnun olduklarını söyleyerek, bölge yönetimi olarak tüm desteği kendilerine sunacaklarını ifade etti.
Bakan Bayraktar geçen ay sosyal medya hesabından duyurmuştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz ay sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, rüzgar enerjisi teknolojileri alanında Çin’in önde gelen üretici şirketlerinden Dongfang Electric Corporation’ın üst düzey yöneticileriyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtmişti.
Türkiye’nin güneş ve rüzgar sektöründe 2035’e kadar 120 bin megavat kurulu güç hedefi bulunduğunu belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: “Bu güce ulaşırken ülkemizin türbin ve panel üretim potansiyelini de artırmak istiyoruz. Dongfang ile yaptığımız görüşmede bu niyetimizi somutlaştıracak önemli bir projeyi ele aldık. Çinli firmanın başlangıç olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdik.”