‘Dönüşümde Gelecek Var’ dedi 35 bin m2’yi yeniden dizayn etti
Akbank, pandemi sonrası işe dönüşte değişen çalışma hayatını ve alışkanlıkları dikkate alarak İstanbul’daki genel merkezini yeniden dizayn etti. Sürdürülebilirlik odaklı mimari yaklaşım akıllı binayı getirdi. Proje kapsamında Akbank Genel Müdürlüğü’nden çıkan eşyalar bin 29 okulun sınıflarını yeniledi.
Ece CEYHUN
Akbank, Sabancı Center’da bulunan genel müdürlük binasını 29 yıl sonra sürdürülebilirlik hedefleri ve dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda dönüştürdü. 33.5 ay süren mimari dönüşüm sürecini aynı zamanda 'Dönüşümde Gelecek Var' projesi ile toplumsal bir değere dönüştürdü.
Önceki gün düzenlenen toplantıyla Akbank’ın kapılarını kamuoyuna açan Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Genel Müdür Kaan Gür, yaşanan değişimi anlattı. Akbank Genel Müdürlük binasını insan, teknoloji, sanat ve sürdürülebilirliği merkeze alan bu dönüşümle, geleceğin bankacılığına ilham veren bir yaşam ve üretim merkezi olarak konumladıklarını anlatan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, binanın baştan sona sürdürülebilirlik ilkeleriyle tasarlandığını belirtti.
Geri dönüştürülebilir ve çevresel beyan belgeli doğal malzemeler, enerji verimliliği ve atık yaklaşımı başta olmak üzere pek çok kritere göre yapılan çalışmaların sonunda LEED Gold sertifikası almaya hak kazanıldığını ve WELL (sağlıklı bina) sertifikası için başvuru sürecinin tamamlandığını belirttiler.
İşlevi biten mobilyalar okul eşyasına dönüştü
Akbank, mimari dönüşüm sürecini 'Dönüşümde Gelecek Var' projesi ile de toplumsal bir değere dönüştürüyor. Proje kapsamında, genel müdürlük binasında işlevini tamamlamış mobilyalar ileri dönüşüm tekniğiyle okul eşyalarına dönüştürülüyor. Bu çalışma; ölçeği ve kapsamıyla Türkiye ve Avrupa’nın en kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden biri olma özelliği taşıyor.
Bankanın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde, öğrenciler ve öğretmenleri sürdürülebilir tekniklerle okul eşyaları üretiyor. Bugüne kadar 17 bine yakın mobilya üretilirken bin 29 okulda yeni eşyalarla eğitim ortamları iyileştirildi. 190 binden fazla öğrenci yenilenen sınıflarda eğitim almaya başladı. 406 ton karbon salımı engellendi, 6 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Proje tamamlandığında 1300’ü aşkın okulda, 400 bine yakın öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
200 sanat eserine ev sahipliği yapıyor
Akbank Genel Müdürlüğü, bu dönüşümle beraber yaklaşık 200 sanat eserine de ev sahipliği yapıyor. Binanın girişinde ise Refik Anadol’un Akbank’a özel olarak tasarladığı, Türkiye’nin ilk kalıcı yapay zekâ sanat eseri, yer alıyor. Bu eser, 220 metrekare yüzey alanı ve 60 milyon piksel kapasitesiyle, Anadol’un dünyadaki en büyük üç kalıcı eserinden biri olma özelliğine sahip.
Sanat eseri, Akbank’ın dijital hafızasını, kültürel kimliğini ve sürdürülebilirlik vizyonunu bir araya getiriyor. Binada Refik Anadol’un yanı sıra Ahmet Oran, Selma Gürbüz, Gülay Semercioğlu, Mithat Şen, Günnur Özsoy, Bedri Baykam, Ardan Özmenoğlu, Erdil Yaşar, Ahmet Güneştekin, Tayfun Erdoğmuş, Ertuğrul Ateş, Yusuf Taktak, Zekai Ormancı’nın eserleri de sergileniyor.