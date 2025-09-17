‘Dönüşümde Gelecek Var’ dedi 35 bin m2’yi yeniden dizayn etti

Ece CEYHUN

Akbank, Sabancı Center’da bulunan genel müdürlük binasını 29 yıl sonra sürdü­rülebilirlik hedefleri ve diji­tal dönüşüm vizyonu doğrul­tusunda dönüştürdü. 33.5 ay süren mimari dönüşüm süre­cini aynı zamanda 'Dönüşüm­de Gelecek Var' projesi ile top­lumsal bir değere dönüştürdü.

Önceki gün düzenlenen top­lantıyla Akbank’ın kapılarını kamuoyuna açan Yönetim Ku­rulu Başkanı Suzan Sabancı ve Genel Müdür Kaan Gür, yaşa­nan değişimi anlattı. Akbank Genel Müdürlük binasını in­san, teknoloji, sanat ve sürdü­rülebilirliği merkeze alan bu dönüşümle, geleceğin banka­cılığına ilham veren bir yaşam ve üretim merkezi olarak ko­numladıklarını anlatan Ak­bank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Akbank Ge­nel Müdürü Kaan Gür, bina­nın baştan sona sürdürülebi­lirlik ilkeleriyle tasarlandığını belirtti.

Geri dönüştürülebilir ve çevresel beyan belgeli do­ğal malzemeler, enerji verim­liliği ve atık yaklaşımı başta ol­mak üzere pek çok kritere göre yapılan çalışmaların sonunda LEED Gold sertifikası almaya hak kazanıldığını ve WELL (sağlıklı bina) sertifikası için başvuru sürecinin tamamlandığını belirttiler.

İşlevi biten mobilyalar okul eşyasına dönüştü

Akbank, mimari dönüşüm sürecini 'Dönüşümde Gelecek Var' projesi ile de toplumsal bir değere dönüştürüyor. Pro­je kapsamında, genel müdür­lük binasında işlevini tamam­lamış mobilyalar ileri dönü­şüm tekniğiyle okul eşyalarına dönüştürülüyor. Bu çalışma; ölçeği ve kapsamıyla Türki­ye ve Avrupa’nın en kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Ban­kanın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu ileri dönüşüm atölye­sinde, öğrenciler ve öğretmen­leri sürdürülebilir tekniklerle okul eşyaları üretiyor. Bugü­ne kadar 17 bine yakın mobilya üretilirken bin 29 okulda ye­ni eşyalarla eğitim ortamları iyileştirildi. 190 binden faz­la öğrenci yenilenen sınıflar­da eğitim almaya başladı. 406 ton karbon salımı engellendi, 6 milyon litre su tasarrufu sağ­landı. Proje tamamlandığında 1300’ü aşkın okulda, 400 bine yakın öğrenciye ulaşılması he­defleniyor.

200 sanat eserine ev sahipliği yapıyor

Akbank Genel Müdürlüğü, bu dönüşümle beraber yaklaşık 200 sanat eserine de ev sahipliği yapıyor. Binanın girişinde ise Refik Anadol’un Akbank’a özel olarak tasarladığı, Türkiye’nin ilk kalıcı yapay zekâ sanat eseri, yer alıyor. Bu eser, 220 metrekare yüzey alanı ve 60 milyon piksel kapasitesiyle, Anadol’un dünyadaki en büyük üç kalıcı eserinden biri olma özelliğine sahip.

Sanat eseri, Akbank’ın dijital hafızasını, kültürel kimliğini ve sürdürülebilirlik vizyonunu bir araya getiriyor. Binada Refik Anadol’un yanı sıra Ahmet Oran, Selma Gürbüz, Gülay Semercioğlu, Mithat Şen, Günnur Özsoy, Bedri Baykam, Ardan Özmenoğlu, Erdil Yaşar, Ahmet Güneştekin, Tayfun Erdoğmuş, Ertuğrul Ateş, Yusuf Taktak, Zekai Ormancı’nın eserleri de sergileniyor.