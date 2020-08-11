Dorçe, 3 kıtada prefabrik hastane yapacak

11 Ağustos 2020

YEŞİM ARDIÇ

Katar Umm Slal bölgesinde 4 bin yatak kapasiteli COVID-19 karantina hastanesi projesini teslim eden Dorçe Prefabrik, Afrika, Güney Amerika, BDT ülkeleri ve Orta Doğu’da yeni projelere başlıyor. Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi Karahan, halen aktif olarak 30 ülkenin Sağlık Bakanı ile prefabrik hastane için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Karahan; Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika’da ve BDT ülkelerinde yeni hastane projelerine başlamak üzere oldukları bilgisini verdi.

Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Süheyla Çelebi Karahan, COVID-19 salgınının, inşaat tekniklerinde metodları ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden belirlediğini söyledi. Karahan, özellikle hızlı kurulabilen COVID-19 hastaneleri, sahra hastaneleri, mobil hastaneleri, ağır bakım üniteleri, enfeksiyon hastaneleri ve izolasyon üniteleri, acil müdahale üniteleri, yoğun bakım üniteleri ve karantina ünitelerinin hiç olmadığı kadar önem kazandığını aktardı.

Acil talebi karşılayabilmenin tek yolunun prefabrik, ön-üretimli ve modüler yapı sistemleri olduğunun altını çizen Karahan, “Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., hafif çelik prefabrik yapı konusunda Avrupa’nın en büyük tesislerine sahiptir. Mevcut durumda aktif olarak 30 ülkede COVID-19 hastaneleri için direkt olarak sağlık bakanlıkları, ilgili pandemi otoriteleri ve STK’lar ile çalışan Dorçe Prefabrik, bu alanda ilk projesini Katar Umm Slal bölgesinde tamamladı” diye konuştu.

Katar’daki 4 bin yatak kapasiteli hastane projesini tamamladıklarını, ihtiyaç halinde yatak kapasitesinin 8 bine çıkabileceğini dile getiren Süheyla Çelebi Karahan, kısa sürede tamamlanan hastanenin kamu ve özel otoriteler tarafından büyük ilgi gördüğünü aktardı.