Doritos, Lays, Ruffles ve Cheetos'un sahibi cips devi Frito Lay'e 'rekabet' cezası istemi

Rekabet Kurumu'nun Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla şekerleme pazarlarında faaliyet gösteren Frito Lay'e açtığı soruşturma kapsamında bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Rekabet Kurumu'nun genel merkezinde başkan Birol Küle başkanlığında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

'Kanunu ihlal etti'

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda teşebbüsün paketlenmiş cips pazarında perakende satış noktalarında münhasırlık uygulamak suretiyle rekabeti kısıtlayarak kanunu ihlal ettiğini bildirdi.

Ceza ve tedbir istemi

Firmanın pazardaki nihai satış noktalarında gerek yazılı sözleşmelerle gerekse fiili olarak uyguladığı münhasır satış sisteminin de kanun ilkelerine uymadığına işaret eden temsilci, teşebbüse idari para cezası uygulanmasını ve paketlenmiş cips pazarında etkin rekabetin tesis edilmesi için davranışsal tedbir kararı alınmasını talep etti.

İddiaları reddettiler

Şirket temsilcileri, münhasırlık iddialarının doğru olmadığını savunarak, davranışsal tedbir kararının rekabetin tesisi için fayda sağlamayacağını ve tüketici refahına hizmet etmeyeceğini ileri sürdü.

15 gün içinde açıklanacak

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.