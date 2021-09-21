“Dört mevsim lastik 5 yılda yüzde 16 büyüyecek”

Lastik devlerinden Michelin, yeni ürünü CrossClimate 2’yi satışa sundu. Avrupa genelinde eş zamanlı olarak piyasaya sürülen markanın yeni nesil dört mevsim lastiği; kuru ve ıslak zeminde frenleme performansı, enerji verimliliği ve uzun ömürlülük açısından bir yaz lastiğinin faydaları ve bir kış lastiğinin, karlı zeminde ve düşük sıcaklıklarda yol tutuşu ve frenleme performansını birlikte sunuyor.

Lansmanda konuşan Michelin Türkiye Satış Direktörü Sertan Akçagöz, pandemiyle birlikte pazarın küçüldüğünü fakat sonrasında talebin patladığını anlattı.

Akçagöz, “Pazar tüm Avrupa ile biraz küçüldü fabrikalar kendilerini tekrar planlamaya soktu fakat ondan sonra inanılmaz bir artış oldu ve şu anda tüm fabrikalar Avrupa’da da o talep artışına yetişmeye çalışıyor. Özellikle 4 mevsim lastiğinde önümüzdeki 5 sende yüzde 16’lık bir büyüme bekliyoruz. Biz kendi içimizde pazardan daha fazla büyüyoruz. Bizim müşterimiz daha fazla buraya doğru kayıyor.” değerlendirmesini yaptı.