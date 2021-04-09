Doruk Kâğıt, yeni yatırımlarla Endüstri 4.0’a hazırlanıyor

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri OSB’de yer alan tesislerinde kâğıt ve oluklu mukavva kutu üretimi yapan Doruk Kâğıt, verimliliği artırmak ve dijitalleşme sürecini hızlandırmak için önemli yatırımları devreye alıyor. Son olarak 2018 ve 2020’de iki önemli yatırımı hayata geçiren şirket, 3 fabrikadan oluşan entegre tesisleriyle hem çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutan bir anlayışla hareket ediyor hem de kendisini Endüstri 4.0’a hazırlıyor.

Yıllık satış 120 bin ton



Oluklu mukavva üreticilerine kâğıt, ambalaj üreticilerine de kutu tedarik eden şirket, Kayseri OSB’de 1994’te ilk fabrikası Doruk-1’i, 2004’te Doruk-2’yi kurdu. 2013’te de Doruk-3’ü kurarak entegre tesis haline geldi. Doruk 1 ve 2’de kâğıt, kraft ve krafttop, Doruk-3’te ise oluklu mukavva kutu üretimi yapılıyor. Üç fabrikanın yıllık toplam satışının 120 bin ton civarında olduğunu paylaşan Doruk Kâğıt Genel Müdürü Abdullah Palalı, özellikle 2020 yılı sonunda devreye aldıkları yeni yatırımla yıllık toplam satış hedefinin 200 bin ton olduğunu söyledi. Özellikle gıda sektörüne çalıştıklarını kaydeden Palalı, devreye aldıkları yeni yatırımla şirketin sektördeki gücünü artırdığını da vurguladı. Yüksek kalite baskılı kutuların üretimi için 2018’de 6 renk inline makinesi, daha verimli çalışma ve kapasite artışı için de 2020’de yaptıkları BHS Value Line Makinesi yatırımıyla ilgili bilgiler paylaşan Palalı, “Doruk-3’te yaptığımız makine yatırımıyla hem hızımızı hem de kapasitemizi artırdık. Yaklaşık 40 milyon TL’lik bu yatırımla Doruk-3’ün üretim kapasitesini 2023’e kadar aylık 11 bin tona çıkaracağız” dedi.

Üniversite ile işbirliği



Su ve enerjinin fazla kullanıldığı sektörlerden biri olduklarını ve bu noktada özellikle pompalar üzerine yaptıkları çalışmalarla kâğıt makinelerinin motorlarını daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Palalı, Erciyes Üniversitesi ile işbirliğine gittiklerini söyledi. Palalı, “Sürdürülebilir çevre anlayışını önemsiyoruz. Enerji kullanımını verimli hale getirmek için Kâğıt Makineleri Enerji Verimi ve Fırsatları Projesi’ni hayata geçirdik. Motorların tamamını verimlilik testinden geçirerek, gerekli gördüklerimizi yüksek verimli motorlarla değiştirdik” dedi. Palalı, Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeye de yön verdiklerini belirtti.