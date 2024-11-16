Doruk Un, ihracattaki kaybı iç pazarda telafi ediyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dünya genelinde arzın düşmesi fiyat dalgalanmalarına neden olduğunu aktaran Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, Türkiye’nin bu süreçte katma değerli inovatif ürünlere odaklanması kritik önem taşıdığını belirtti. Bu zorlu koşullar karşısında kullanım amacına uygun farklı niteliklerde paketli un ve sağlıklı un ürün grubu gibi inovatif ürün çeşitleri geliştirirken güçlü iç piyasa performansıyla tonaj bazlı yüzde 40 büyüme kaydettiklerini aktaran Erbap, 2024 yılı sonuçlarını ve markanın tarım sektöründeki yenilikçi hedeflerini paylaştı.

İhracatta düşüş, iç piyasada büyüme yaşadı

Türkiye’nin un ihracatında 2024’ün ilk beş ayında yüzde 28 oranında artış kaydedildiğini, ancak haziran ayında uygulanan buğday ithalat yasağının ihracatı ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Erbap, “Haziran-eylül döneminde Türkiye genelinde un ihracatında yüzde 40’lık bir düşüş yaşandı. İlk 9 ayda toplam düşüş geçen yıla göre tonaj bazında yüzde 7 olarak gerçekleşti. Ancak bizim haziran-eylül aralığında sadece yüzde 13 oranında bir gerileme yaşadık. İhracat pazarlarında güçlü bağlantılarımız ve stok yönetimimiz sayesinde bu düşüşten piyasaya göre az etkilendik. İç pazarda ise yüzde 40’lık bir satış artışı yakalayarak bu açığı kapatmayı başardık” dedi. Erbap, beş yıllık stratejik planlarında Türkiye’nin ilk üç tüketici un markasından biri olmayı ve horeca sektörünün önde gelen bir marka olmayı hedeflediklerini belirtti.

3 buğday 2 arpa çeşidi geliştirdi

Gürsel Erbap, Doruk Un’un tohumculuk alanında uzun vadeli yatırımlarına vurgu yaparak, “Trakya’daki ArGe ıslah istasyonumuzda suya dayanıklı ve adaptasyon kabiliyeti yüksek tohum çeşitleri üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl özellikle ERBAP-65 kılçıklı ekmeklik buğday, Panpan kılçıksız buğday ve Farına makarnalık buğday çeşitlerimiz, yüksek verim potansiyelleriyle zorlu koşullara uyum sağlıyor. Ayrıca Renella ve Mıra 23 arpa çeşitlerimiz için Tarım Bakanlığı’ndan üretim izni aldık. Yine ayçiçek, mısır ve yem bitkileri gibi ürünlerde Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük özel sektör sertifikalı tohum markalarından biri olmak” açıklamasında bulundu.