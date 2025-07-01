DOSAB kendi fiber şebekesini kurdu

Nezaket ÇETİN

Şengül, projenin ilk etabında bölgeye özel bir fiber şebeke kurduklarını belirterek, “Kendi fiber şebekemizi çektik ve ardından fiber internet, metro ethernet, dark fiber gibi hizmetleri sunmaya başladık. Birden fazla fabrikası bulunan firmaların birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlayan hizmetleri de kapsayan bu etapta, şu ana kadar 100’ün üzerinde müşteriye ulaştık. Fiyatlarımız da oldukça rekabetçi, kısa sürede OSB’nin tamamının bu hizmete geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

“Konteyner veri merkezi temmuzda hizmete girecek”Projenin ikinci etabında ise DOSAB, kendi fiber altyapısına entegre bir veri merkezi kuruyor. Konteyner tipinde inşa edilen bu merkezin donanım ihalesinin tamamlandığını belirten Şengül, “Haziran ayı içinde donanımlar elimize ulaşacak. Büyük ihti

malle Temmuz ayı itibarıyla sanayicimize veri merkezi hizmeti sunmaya başlayacağız. Sanayicinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan veri yedekleme ve donanım yatırımlarını üstleneceğiz. Artık kendi veri merkezimizde bu hizmeti sunacağız” ifadelerini kullandı.

Şengül, veri merkezinin bölgedeki fiber şebekeye kapalı devre şekilde entegre edileceğini vurgulayarak, “Sanayici, kendi fabrikasında çalışır gibi veri merkezimizi kullanabilecek. İnternet bedeli ödemeyecek ve yüksek hızla erişim sağlayacak. Tüm bu hizmetleri çok daha uygun fiyatlarla sunuyoruz” dedi.

OSB’ler konuyla ilgileniyor

Şengül, DOSAB’ın bu alandaki öncü konumuna da değinerek, “İlkleri seviyoruz ama burada hakkını yemeyelim. Yıllar önce Gebze OSB benzer bir sistem kurmuştu ama daha kapalı, bazı firmalara bağımlı bir yapıydı. Uzun süredir bu alanda bir gelişme yaşanmamıştı. Şimdi biz önerdik ve yaptık. Şu anda beş-altı OSB daha bu konuyla ilgileniyor” dedi.

Projenin sadece teknolojiyle değil, rekabetçi fiyatlarla da sanayicinin ilgisini çektiğini belirten Şengül, “Kurduğunuz altyapının uygun maliyetli olması gerekir. Aksi takdirde sanayici dışarıdan aynı fiyata bu hizmeti alabiliyorsa, sizin sunduğunuzun cazibesi kalmaz, aynı zamanda bu alt yapı sayesinde sanayi bölgemize daha fazla yatırım yapılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.