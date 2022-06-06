DOSABSİAD ve Gölyazı’dan işbirliği protokolü

DÜNYA (BURSA) - DOSABSİAD üyelerine sunduğu avantajlara bir yenisi daha ekledi. DOSABSİAD ve Gölyazı Kargo arasında indirim protokolü anlaşması sağlandı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ve Gölyazı Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozdemir’in imzaladığı anlaşma çerçevesinde sanayicinin lojistik giderlerinin minimuma indirilmesi hedefleniyor. Protokol anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Üretim ve tedarik zincirinin son halkası lojistik, firmaların rekabet gücünü etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Değişen müşteri beklentileri, hız ve zaman ve sorunsuz bir teslimatın sağlanması hizmet kalitesi ve marka olgusunu öne çıkarırken, her geçen gün artış gösteren lojistik maliyetlerine ilişkin Gölyazı Kargo ile indirim protokolü anlaşması imzaladık” dedi. Ekonomik kalkınma verilerinin olumlu yönde seyretmesinde en önemli rolü oynayan araçlardan birinin lojistik faktörü olduğuna işaret eden Çevikel, sürdürülebilir ticaret ağının önemine dikkat çekti.

“Sanayicinin yükünü hafifletiyoruz”

Gölyazı Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozdemir de, işletmelerin üretim ve pazarlama alanına verdikleri önemi lojistik sektörüne de vermeleri gerektiğini söyledi. Bozdemir; “Firmaların marka kalitesini etkileyen, maliyetlerini düşüren ve rekabet gücünü artıran lojistik sektörü bu anlamda büyük önem arz ediyor. Stoklama, yükleme ve dağıtımın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, taşımacılık faaliyeti ile müşteri memnuniyetini artıracağı gibi rekabeti de güçlendiriyor. Türkiye’de taşımacılık sektörü en önemli sektörler arasındaki yerini aldı. Bizlerde Gölyazı Kargo olarak bu önemli hizmeti yerine getirmek için 34 yıllık tecrübemizle hizmet veriyoruz. Türkiye’nin birçok noktasına ulaşan hizmet ağımızı güçlendirerek, firmaların maliyetlerini, en önemlisi de rekabet gücünü artırmak, sanayicinin yükünü hafifletmek için yolumuza devam ediyoruz. TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Sayın Nilüfer Çevikel’e firmalara fayda sağlayacak bu protokol anlaşmasına imza attığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.