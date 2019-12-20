DoubleTree by Hilton Adana kapılarını açıyor

20 Aralık 2019

Hilton, yeni oteli DoubleTree by Hilton Adana’nın kapılarını bugün açıyor. Şirket, 17 markasından biri olan DoubleTree by Hilton ile Adana’ya ilk kez giriş yapıyor.

DoubleTree by Hilton Adana Genel Müdürü Cemal Hoşgül, “İkisi süit olmak üzere toplam 100 odayla misafirlerimizi ağırlayacağız. Kapalı bir yetişkin havuzu ile çocuk havuzunun bulunduğu sağlık kulübü; Türk hamamı, buhar odası, sauna ve masaj odalarını içeren SPA tesisinin yanı sıra, düğünler, iş toplantıları ve özel organizasyonlar için son teknoloji ile donatılmış toplam 648 metrekare büyüklüğe sahip iki adet toplantı odası DoubleTree by Hilton Adana’nın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor” dedi.

Hoşgül, “Adana’da merkezi bir konumda, tarihi tren garına yakın mesafede kurulan DoubleTree by Hilton Adana, iş ve eğlence merkezlerinin yanı sıra şehrin tarihi ve turistik noktalarına da kolay ulaşım imkanı sunuyor. Adana Uluslararası Havaalanı'na ise 8 dakika mesafede bulunuyor” diye konuştu.