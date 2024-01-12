“Döviz yüzünden rekabetçi fiyat vermekte zorlanıyoruz”

Hamide HANGÜL

Kimya sektörü, 2023’te 230 ülkeye 30,6 milyar dolarlık ihracatla yılı 2’nci sırada kapatırken, en fazla ihracatı Hollanda, Rusya, İtalya, Romanya, İspanya, Almanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika’ya gerçekleştirdi. Bu yıl için de hedef büyüten sektör, 2024 yılı sonunda 35 milyar dolar ihracat hedefliyor.

Sektörün 2023 yılı değerlendiren ve 2024 yılı beklentilerini düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün, 16 alt sektörüyle, 27 sektöre hammadde ya da yarı mamül verdiğini belirterek, “Ülke olarak kimya sektörünü güçlendirmeliyiz. Kimya ne kadar kuvvetlerinirse, diğer sektörler de o kadar kuvvetlenir” dedi.

Suudi Arabistan’a ağırlık verilecek

Göreve geldikleri 2018 yılına kıyasla. 2023 yılında kimya ihracatında birim fiyatı yüzde 10 oranında yükseltmeyi başardıklarını vurgulayan Pelitser, “2023 yılında gerçekleştirdiğimiz 30,6 milyar dolarlık ihracat ile en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olmayı başardık.

Özellikle global kimya ihracatında gerileme yaşanan bir dönemde dahi küresel ticaretteki pazar payımızı artırmamızı çok kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz. Bu motivasyonla birlikte pazar çeşitliliğimizi artırmaya odaklanarak 2024 yılında 35 milyar dolarlık kimya ihracatı hedefliyoruz. İKMİB olarak 2028 yılında 48 milyar dolar, 2030 yılında 50 milyar dolar ihracata ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Uzak ülkelere ağırlık vermeye başladıklarını, bunlar arasında ABD, MENA Bölgesi, Sahra altı bulunduğuna işaret eden Pelister, “Suudi Arabistan’da da hızlanma bekliyoruz. Suudi Hükümetinin önümüzdeki 2035 yılına kadar 17 trilyon dolarlık projeleri var. Türk firmaları bunun içinde olmak istiyor. Biz de orada fazla etkinlik yapmaya başladık” diye konuştu.

175 farklı test uygulanacak

Kimya ihracatçısının pazar çeşitliliğini artırmak, yüksek katma değerli ihracat ve sürdürülebilirlik perspektifinde yeşil dönüşüm ile döngüsel ekonomiyi ön plana aldıklarını belirten Pelister, “Türkiye’de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi projemiz ile yüksek teknoloji ve yüksek katma değer odaklı yeni bir ekosistem kurmayı amaçlıyoruz.

Bu yılın ilk yarısında Bilişim Vadisi’nde konumlanan KTM’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Kimya Teknoloji Merkezi’mizin bünyesinde toplam 175 farklı test uygulanacak ve 83 testten akredite olunacak.

Böylece test ve analiz hizmeti kapsamında optimum kapasitede yıllık minimum 7,2 milyon dolar tasarruf sağlanmasını bekliyoruz. Yakın vadede hayata geçirmeyi planladığımız Türkiye Kimya Ajansı projelerimizle de Türk kimya sektörünün dünyadaki pazar payını yüzde 0,6’dan yüzde 1’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Enflasyona paralel artmalı”

Dövizdeki artışın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Pelister, “Dövizin enflasyona paralel olarak artması, bizim rekabetçi fiyat vermemizin devamını sağlayacak. Kimya sektörü olarak, yüzde 70-90 oranında yurt dışına bağımlılığımız var. O nedenle döviz kurları çok önemli. Döviz kurlarının kabul edilebilir bir oranda artması, iniş-çıkışlarının aşırı ralli yapar gibi değil, normal kabul edilebilir oranda olması sektörlerin önünün açacak” diye konuştu.

Döviz kurlarına yönelik bir soru üzerine Pelister, şu yanıtı verdi: “Hükümetimizin öngörüsü OVP’de açıklandı. Hedef rakamın ulaşılması, enflasyonun aşağı indirilmesiyle birlikte gerçekleşirse bizim de idealimiz. Ancak maalesef seçim dönemleri sorasında mutlaka bir dalgalanmalar yaşanıyor. Biz şu anda yurt dışında ihracatçılar olarak rekabetçi fiyat vermekte zorlanıyoruz. Bence seçim sonrasında kurlarda bir dalgalanma yaşayacağımızı tahmin ediyorum.”

Eximbank’ın desteklerinin de arttığına işaret eden Pelister, “Burada ihracatçılarımız daha rahat ulaşıyor. İGE AŞ’nin kefalet anlamında imkanından firmalarımız faydalanıyor. Yaklaşık 2 bin firmamız bundan faydalandı” dedi. Yurt içinde ise vadeleri dizginlemek gerektiğinin altını çizen Pelister, “Bize göre toptan satış vadeleri, aynı AB’de, Fransa’da, Almanya’da olduğu gibi 3 ayla sınırlandırılması doğru olur. Bazı sektörlerde bir yıla uzuyor. Bu da enflasyona sebebiyet veriyor, kademeli olarak aşağıya çekilmesi, KOBİ’lerin sermaye yapılarını kuvvetlendirecektir” diye konuştu.

19 ülkede 35 ihracat etkinliği yapılacak

İKMİB, 2024 yılında kimya ihracatçısını yeni pazarlara açacak önemli etkinliklere imza atacak. Bu yıl 19 ülkede 35 ihracat organizasyonu gerçekleştirecek İKMİB, 16 fuar milli katılımının yanı sıra 4 info stand katılımı, 11 sektörel ticaret heyeti ve 4 alım heyeti düzenleyecek. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Çin, Almanya, İtalya, İspanya, Romanya, Çekya, Hollanda, BAE, Suudi Arabistan, Endonezya, Hong Kong, Kazakistan, Panama, Şili, Meksika, Kolombiya, Rusya ülkelerini merkezine alan etkinler ile İKMİB kimya ihracatçılarının potansiyelini hedef pazarlara taşıyacak.