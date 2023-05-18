“Dövizde denge şirketlerin yönetilmesi için çok önemli”
Türkiye’nin en büyük ıslak mendil üreticisi Sapro, bu yıl kapasiteyi yüzde 100 kullanmayı, ihracatını da 130 milyon dolara çıkarmayı planlıyor. Sapro Temizlik Ürünleri Genel Müdürü Murat Gönül, sanayicinin önünü görebilmesi gerektiğini belirterek, “Makro dengelerin bir standardı olmalı. Dövizde denge şirketlerin yönetilmesi için hayati değere sahip” dedi.
Nilgün ÖZDEMİR
Türkiye’nin en büyük ıslak mendil üreticisi Sapro, ihracatta açık ara liderliğini sürdürüyor. Private label sektöründe faaliyet gösteren ve iç piyasadaki pazar payı yüzde 40’ın üzerinde bulunan şirket, üretiminin yüzde 75’ini ihraç ediyor. 65 ülkede 250 firma için üretim yapan ve en yakın rakibinin 10 katından fazla ihracat gerçekleştiren Sapro, dünyanın da sayılı ıslak mendil üreticileri arasında yer alıyor. 2022'de 112 milyon dolar ihracat yaptıklarını söyleyen Sapro Temizlik Ürünleri Genel Müdürü Murat Gönül, 2023 yılı hedeflerinin ise 130 milyon dolar olduğunu belirtti. Sapro’nun sektöründe Avrupa’nın en büyük oyuncularından biri olduğunu belirten Gönül, firmalarının Türkiye’nin kendi sektöründe en fazla Ar-Ge yatırımı yapan firmaları arasında olduğunu kaydetti. Sapro fabrikalarında günde 161 milyon yaprak üretimi gerçekleştiğine dikkat çeken Gönül, “2022 yılında yapılan yeni hat yatırımları ile üretim kapasitemizi yüzde 40 arttırdık. 2023 yılında ise bu kapasiteyi yüzde 100 kullanmayı hedefliyoruz” dedi.
Avrupa'daki 7 temsilcilik kanalı ve 9 deposu ile müşterilerine hızlıca ulaştıklarını ve bu sayede tüm talebi karşılayabildiklerini belirten Gönül, “Bu özelliklerimiz sayesinde, rakiplerimizden de bir adım öne geçiyoruz” dedi. Gönül bu sayede, 2021 yılında Bulgaristan’da kurdukları ikinci üretim merkezi sayesinde toplam ihracat miktarını arttırdıklarını açıkladı. Bulgaristan'da yatırım yapmanın iki yönü olduğuna dikkat çeken Gönül, “Bulgaristan’a yatırım yapmamızdaki birinci neden, bazı müşterilerimizin özellikle Avrupa ürünlerini talep ediyor olması. Bir diğer sebep ise Balkanlar'daki pazara çok daha yakın olmak istememizden kaynaklanıyor” açıklamasında bulundu.
"Avrupa'da ilk 4'teyiz"
Merkezi İstanbul'da bulunan Sapro’nun, ıslak mendil üretiminde Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise dört büyük üreticisinden biri olduğunu anlatan Gönül, nonwoven kumaş, karton ambalajlar, plastikler ve ıslak mendil ürünleri dahil olmak üzere uçtan uca entegre üretim yapan dört şirketten oluştuğunu belirtti. Islak mendilde dünyadaki oluşumun private üretimi şeklinde döndüğünü anlatan Gönül, kendi markası olan firmaların bile bu şekilde üretim yaptıklarını bildirdi. Kilo başı ihracat miktarının dolar bazında artırılması gerektiğine dikkat çeken Gönül, sanayicinin sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı. Sanayicinin önünü görebilmesi için, makro dengelerin bir standardı olması gerektiğine işaret eden Gönül, özellikle dövizde dengenin şirketlerin yönetilmesi açısından hayati değere sahip olduğunu söyledi.
10 milyon euroluk kredi aldı
Murat Gönül, Newipe üretimini için Kasım 2020’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ortak girişimiyle sağlanan fondan 21 milyon euro kredii aldıklarını anlattı. Gönül, Nisan 2023’te de EBRD ve TSKB ortak girişimiyle sağlanan 10 milyon euroluk Newipe üretimine yönelik işletme kredisi fonu ile yeni nesil sürdürülebilir kumaşın daha geniş ölçekli üretiminin yanı sıra, işletme sermayesi ihtiyaçlarının da karşılanmış olacağını belirterek, Newipe’a toplamda 40 milyon euro yatırım yapıldığını açıkladı.
25’inci yıla özel ürün: NEWIPE
Murat Gönül, Sapro’nun sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 25’inci yılına özel, dünyanın ilk ve tek yeni nesil sürdürülebilir viskon kumaşını ürettiğini söyledi. Gönül, Newipe adı verilen viskon kumaşın, jenerik viskon kumaşlara kıyasla daha az karbon ayak izi bırakarak üretildiğini ve doğaya dönüşünün daha hızlı olduğunu belirtti. Newipe’ın yumuşak dokusuyla tüketici beklentilerini yüzde 100 karşıladığını belirten Gönül, ürünün doğada hızlı çözülmesi ve plastik içermeyen doğal yapısıyla çevreye ve geleceğe dost bir ürün olduğunu söyledi. Çevresel sürdürülebilirlik bilinciyle geliştirilen Newipe’ın, yüzde 100 yenilenebilir bitki lifleri içerdiğine dikkat çeken Gönül, “Geri dönüştüğünde, çevreye zarar vermeyecek toksik olmayan bileşenlere parçalanabiliyor ve dağıldığında kolayca organik maddeye dönüşebiliyor” dedi.