DowAksa'ya 100 milyon dolarlık sürdürülebilirlik kredisi

Aksa Akrilik'in müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa, 100 milyon dolarlık sürdürülebilirlik kredisi aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, DowAksa'nın üretim kapasite artışına ait yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla, ana hissedarların herhangi bir taahhüt veya kefaleti olmaksızın 100 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı proje finansmanı kredi sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Kredi kullanımının 2021 yılı içinde gerçekleşeceği ve kredinin iki yıl geri ödemesiz dokuz yıl vadeli olduğu bildirildi.