Down sendromlu gençler ‘şef’ oldu

BURSA- Referans Grup’un Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde yer alan Referans Akademi’de Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte, down sendromlu çocuklar hünerlerini sergilediler. Referans Catering Yönetim Kurulu Üyesi Feray Uzunçayır ev sahipliğinde ve Melek Yüzler Down Sendromu Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Üyeleri Nur Gül Arslan, Arzu Işıksoy, Özge Öğütçü ve Şerife Faidelibaş, down sendromlu çocuklarla birlikte yemek yaptılar. Böyle bir etkinlik yaparak down sendromlu çocuklara hem yemek yapmayı öğretmeyi hem de çocukların güzel vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Referans Catering Yönetim Kurulu Üyesi Feray Uzunçayır, bu sayede farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Melek Yüzler Down Sendromu Derneği Başkanı Burcu Erşan da katılımcılara teşekkür etti. Etkinliğin sonunda, Referans Catering Yönetim Kurulu Üyesi Feray Uzunçayır tarafından etkinliğe katılan iş kadınlarına sertifika takdim edildi.