DownTown’da yeni nesil yatırım şansı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Başta Bursa olmak üzere birçok şehirdeki girişimleriyle, inşaat ve perakende sektörlerinin öncü ve lokomotif markalarından biri olan Atış Şirketler Grubu, alanında uzman portföy yönetim şirketi olan, Atış İnvest/Re-Pie Portföy iş birliği ile mülkiyet esaslarına uygun, düzenli, güvenilir, yasal ve vergi avantajlı yatırım getirisi sağlayan gayrimenkul yatırım fonu olan Downtown AVM GYF’yi yatırımcısıyla buluşturuyor. Downtown Bursa projesindeki ticari mülklerden oluşan Downtown AVM Gayrimenkul Yatırım Fonu, 2023 yılının ikinci çeyreğinde yatırımcılarına kapılarını açacak.

İstikrarlı ve güvenli kazanım

Ortalama her gelir seviyesine uygun yeni nesil yatırım fırsatlarının tüm yatırımcıların ilgisini çekeceğine inandığını ifade eden Atış Şirketler Grubu Ceo’su Ahmet Atış, yatırımcılar için yeni fırsatlara imza atacaklarını söyledi. Atış, “Tüm yatırımcıları heyecanlandıracağına inandığımız yeni nesil yatırım modelimiz, küçük bütçelerle büyük kazanımlar elde etme fırsatı sunuyor. En önemlisi de bu kazanımların istikrarlı ve güvenli olması. Yeni nesil yatırım modelimiz katılımcılarımıza finansal anlamda kazanç sağlarken, şehrimizin değerine de değer katacak” diye konuştu.

Ön talep 250 bin TL

Atış İnvest ve Re-pie Portföy Yönetimi’nin, alanında profesyonel iki güçlü şirketin bir araya gelmesi ile güçlü bir fon ortaya koyduklarını belirten Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Alim Telci ise “Atış İnvest Re-pie Gayrimenkul Yatırım Fonları, yeni nesil gayrimenkul fonları olarak yatırımcısına yüksek getiri hedefi ile yola çıktı. Yeni fonlarımızın her iki şirket ile birlikte sektörümüz ve yatırımcılarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi. Downtown AVM GYF’ye ön talepte 250 bin TL karşılığında sahip olunabilecek. Fonun birinci yıl aylık kira getirisi 2 bin TL, ikinci yıl aylık kira artış oranı yüzde 20, üçüncü yıl aylık kira artış oranı yüzde 20,sonraki yıllar aylık kira artış oranında ise TÜFE’ye göre gelirler üçer aylık temettü olarak dağıtılacak. İlk üç aylık temettü bedeli Temmuz 2023’te verilecek. Yatırımcılar, gayrimenkul yatırım fonlarına özel vergi avantajlarından da faydalanarak sigorta, bakım onarım işlemleri, kiracı bulma, tesis yönetim süreçleri gibi operasyonel yüklerden de kurtulmuş olacak. Konuşmaların ardından Ahmet Atış ve Alim Telci, Atış İnvest/Re-Pie Portföy iş birliği için hazırlanan anlaşmayı imzaladı.