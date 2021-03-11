DP World, lojistikte lider kadınlar hedefliyor

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - DP World Yarımca CEO’su Kris Adams Türkiye’de ise lojistik sektöründe kadın çalışan oranının yüzde 3 olduğunu ifade etti. Geçen yıl “Kadın Liderlik” programını başlatan firma, yetenekli kadın çalışanların lojistik sektöründe kariyer hedeflerine ulaşmasını hedefliyor. Liderlik Programı kapsamında, Avrupa’da 17 kadın çalışan bu sisteme dahil oldu. 17 kadından biri de Türkiye’den seçildi. Şirket, bu yılda programın bir sonraki aşaması olan ‘Kıdemli Kadın Liderliği’ programını devreye alacak. DP World Yarımca’da kadın çalışanların sayısını artıracaklarını belirten Adams, öte yandan Kadın Mirası Programı başlattıklarını belirtti. Adams, “Program kapsamında Kadın Konseyi, Kadın Network Grupları ve MentorHer Programı adlı projeler de yürütülüyor. 2019’da şirketin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bir Kadın Konseyi kuran DP World, kadınların şirket içinde yükselişini de güçlendirmek için çalışıyor” açıklamasını yaptı.