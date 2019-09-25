Dr. Hakan Çınar Mentor'a ortak oldu

25 Eylül 2019

Dış ticaret alanında sektörün her noktasında üst düzey yöneticilikler yapmış duayen isim, aynı zamanda akademisyen ve köşe yazarı kimliğiyle de tanınan Dr. Hakan Çınar, kariyerinde yeni bir döneme girdi.

Profesyonel iş hayatından ayrılan Çınar, Mentor Grup’a Yönetici Ortak oldu. Amiral gemisi gümrük müşavirliği hizmeti olan, ayrıca danışmanlık, eğitim ve yurtiçi lojistik hizmetleri de veren Mentor Grup’un eş ortağı olarak çalışma hayatına devam edecek olan Çınar, yeni işiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Sektörde önemli farklar yaratacak, dış ticaret yapan firmaların her noktada yanında ve destekçisi olacağız. Çok yakında sektörün tamamını ilgilendirecek önemli bir oluşuma hazırlanıyoruz.”