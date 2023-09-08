Dr. Schär, ilk fabrikasıyla Türkiye’yi üretim üssü haline getirecek

Dr. Schär, glutensiz gıda markası Schär’ın Türkiye’deki ilk fabrikasını açtı. Fabrikanın açılış töreninde konuşan Dr. Schar Turkey Genel Müdürü Özgür Erdoğan, Türkiye’de yaptıkları yatırımla hem özel beslenme ihtiyacı olan bireylere daha fazla destek olmayı hem de ülke ihracatına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Erdoğan, halihazırda Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kıbrıs, Cezayir, Irak, Pakistan ve Ürdün’e glutensiz gıda ihracatı yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Bu faaliyetlerin artarak devam etmesini hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’yi glutensiz gıda için de bir üs haline getirmek ve ülkemizin glutensiz gıda sektörüne liderlik eden sayılı ülkelerin arasında yer almasını sağlamak. Schär olarak dünyada 18 farklı lokasyonda, 11 ülkede özel beslenme gereksinimi olan kişiler için çözümler üretiyoruz. Bugün fabrikamızla üretime başladığımız Türkiye’deyse 2019 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz.

Bu kadar kısa sürede yakaladığımız bu ivme Avrupa pazarında olduğu gibi Türkiye’de sektör liderliğimizi güçlendireceğimizin sinyallerini veriyor ve Türkiye’yi glutensiz gıda merkezi haline getirme hedefimizin çok da uzun vadeli olmadığını gösteriyor." Şirketlerinde 47 kişinin çalıştığını ifade eden Erdoğan, "İstihdamda büyüme planımız var.

Bunun dışında da şirketimizde farklı kategorilere geçerken veya mevcut iş hacmini büyütürken daha çok teknolojiye, otomasyona ağırlık vererek yatırımlarımız devam edecek ve farklı kategorilere de gireceğiz" diye konuştu. Glutensiz gıdanın ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve ilk sinyalleri almaya başladıklarını kaydeden Erdoğan, "Orta Doğu ülkelerine, Kuzey Afrika ülkelerine, Türk Cumhuriyetleri'ne, Rusya'ya ihracata başladık. Hızla da bu sayı artıyor. Her ay neredeyse birkaç ülkeyi ekliyoruz ihracat portföyümüze. Bundan sonrasında da büyüyerek devam edecek" diye konuştu.

Erdoğan, "Şirketimiz şu anda geçen yıla baktığımız zaman yüzde 50 kadar büyümüş durumda. Bundan sonrasında yine yüzde 50 civarı büyümeye ulaşacağız. Hareketli bir ortamdayız. Bu anlamda hem biz hareketli bir safhadan geçiyoruz Hem ülke hareketli bir safhadan geçiyor. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşiyor. Belki bu sayıları bir sonrasında daha da yukarı seviyelerde revize edeceğiz" dedi.