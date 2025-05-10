Dr. Zeynep Bodur Okyay : “Ürünlerimizi 80’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz”
Kalebodur, “Yenilik Budur” temasıyla başlattığı yeni dönemini kapsamlı bir organizasyonla duyurdu.
Sevilay ÇOBAN
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Zeynep Bodur Okyay ve Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanda Kalebodur, gelecek stratejisini, mimariye ilham verecek yeni büyük ebatlı inovatif porselen plaka koleksiyonunu da tanıttı.
Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen lansmanda konuşan Okyay, “Türkiye’de üretilen dünyanın ilk ve en büyük porselen plaka üreticisi olarak bugün 80’den fazla ülkeye ürünlerimizi ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni dönemde ‘Yenilik Budur’ sloganıyla çıktığımız bu yolculukta yalnızca bir marka yenilenmesi yapmıyoruz, aynı zamanda bir dönüşüm ve paydaşlarımızla birlikte büyümenin de yeni bir adımını atıyoruz. Kale Grubu, son beş yılda yaklaşık 230 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların önemli bir kısmını ise Kalebodur’un büyük ebatlı porselen plaka üretimine ayrıldı” dedi.
Kaleseramik Genel Müdürü Karaoğlu ise “Bu dönüşümünü yalnızca vitrinde değil, üretimden lojistiğe, Ar-Ge’den pazarlamaya kadar tüm süreçlerde hayata geçiriyoruz. Yurt dışında da büyümemizi sürdürüyoruz, Irak’ta Al-Sadaf Porselen ile ortaklık kurarak yıllık 2,5 milyon metrekare kapasiteli yeni bir tesiste üretime başladık. Orta Doğu pazarındaki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. İş, sanat, mimarlık camiası, cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katıldığı geceye sanatçı Levent Yüksel de başarılı sahne performansıyla renk kattı.