Sevilay ÇOBAN

Kale Grubu Yönetim Ku­rulu Başkanı ve CEO’su Dr. Zey­nep Bodur Okyay ve Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen lans­manda Kalebodur, gelecek stra­tejisini, mimariye ilham verecek yeni büyük ebatlı inovatif porse­len plaka koleksiyonunu da tanıt­tı.

Esma Sultan Yalısı’nda gerçek­leşen lansmanda konuşan Okyay, “Türkiye’de üretilen dünyanın ilk ve en büyük porselen plaka üre­ticisi olarak bugün 80’den fazla ülkeye ürünlerimizi ihraç etme­nin gururunu yaşıyoruz. Yeni dö­nemde ‘Yenilik Budur’ sloganıyla çıktığımız bu yolculukta yalnızca bir marka yenilenmesi yapmıyo­ruz, aynı zamanda bir dönüşüm ve paydaşlarımızla birlikte büyüme­nin de yeni bir adımını atıyoruz. Kale Grubu, son beş yılda yakla­şık 230 milyon dolarlık bir yatı­rım gerçekleştirdi. Bu yatırımla­rın önemli bir kısmını ise Kale­bodur’un büyük ebatlı porselen plaka üretimine ayrıldı” dedi.

Kaleseramik Genel Müdürü Ka­raoğlu ise “Bu dönüşümünü yal­nızca vitrinde değil, üretimden lojistiğe, Ar-Ge’den pazarlamaya kadar tüm süreçlerde hayata geçi­riyoruz. Yurt dışında da büyüme­mizi sürdürüyoruz, Irak’ta Al-Sa­daf Porselen ile ortaklık kurarak yıllık 2,5 milyon metrekare kapasi­teli yeni bir tesiste üretime başla­dık. Orta Doğu pazarındaki etkin­liğimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. İş, sanat, mimarlık camiası, cemiyet dünyasından ün­lü isimlerin katıldığı geceye sanat­çı Levent Yüksel de başarılı sahne performansıyla renk kattı.