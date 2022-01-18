Dream Games’in değeri 2,75 milyar dolara ulaştı

Dream Games, aldığı yatırımlarla iki yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en değerli ve en çok yatırım alan mobil oyun şirketlerinden biri olmayı başardı.

2021 yılı Haziran ayında aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin üçüncü ‘unicorn’u unvanının sahibi olan Dream Games, 255 milyon dolarlık yeni yatırım aldı.

Yeni yatırımla 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaşan Dream Games, altı ayda değerini yaklaşık üç katına çıkardı. 2019 yılında kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım aldı.

Şirketin son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Index Ventures liderlik ederken, söz konusu tura Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi fonlar yer aldı.

120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor

Dream Games'in ilk oyunu olan Royal Match, çıktığı günden bu yana dünya genelinde her ülkeden ve her yaş grubundan milyonlarca kişiye ulaştı. 2021 yılında dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olan Royal Match, ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda en büyük 10 mobil oyundan biri olmayı başardı.

Dream Games, 2022 yılında yeni bir oyunun geliştirilmesine başlamayı planlıyor. İstanbul'daki ofislerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022’de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor.

“Mühendislikle sanatı buluşturuyoruz”

Oyun geliştirmeye olan yaklaşımlarının, animasyon devi Pixar’ın film yapımcılığına olan yaklaşımına çok benzediğini belirten Dream Games CEO’su Soner Aydemir, “Mühendislikle sanatı buluşturarak, oyunumuzda yer alan binlerce detayın mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlıyoruz. Böylelikle dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen, kaliteli bir oyun deneyimi sunmayı başarıyoruz.” diye konuştu.

Dream Games’in elde ettiği başarıdan ve yatırımcıların ilgisinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Aydemir, “Her biri kendi alanında dünya standartlarında işler ortaya koyan takım arkadaşlarımızla birlikte mobil oyun sektöründe birçok kaliteli ve kalıcı işe imza atmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Beklentilerimizin de ötesinde bir başarı”

Üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures’ın ortağı Stephane Kurgan ise, Dream Games’in ilk oyunu olan Royal Match'in yakaladığı başarıyla tüm beklentilerini aştığına dikkat çekti.

Royal Match’ın 8 ayda 2021'in en çok oynanan mobil oyunlarından biri olduğunu belirten Kurgan, “Bünyesine kattığı yaratıcı yetenekler, geliştirdiği mühendislik uzmanlığı ve sergilediği örnek iş ahlakı sayesinde Dream Games, sektördeki en iyi şirketlerden birisi haline geldi. Daha şimdiden mobil oyun alanında mükemmeliyet olarak görülen normları değiştirdiler. Bundan sonra nereye ulaşacaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.