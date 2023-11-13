Drogsan İlaçları, TURQUALITY® programına kabul edildi

Drogsan İlaçları Genel Müdürü Dr. Ersan Küçük, Drogsan İlaçlar'nın TURQUALITY® destek programından yararlanma hakkını kazandığına dikkat çekerek,

"TURQUALITY®, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olup günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları nedeniyle uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratması için teşvik etmektedir. İlaç sektöründe pazardan daha hızlı büyüyen, ihracatının ithalatını karşılama oranı sektör ortalamasının üzerinde olan, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda bilinen, takdir edilen, kalıcı ve takip edilen bir firma olma vizyonuna sahip Drogsan ile TURQUALITY® hedeflerinin örtüşmesi bizim bu programa başvurumuzun ana itici gücü olmuştur. TURQUALITY® programına dahil olmak amacıyla çalışırken asıl hedefimiz şirket genelinde kurumsallaşmayı bir üst seviyeye çıkararak Drogsan’ın kurumsal gelişim ve sürdürülebilirliğine de katkı sağlamaktı ve bunu tüm çalışanlarımızın özveri ve gayreti sonucu başardığımızı görmek gurur verici.” dedi.

"Daha fazla çalışacak, daha fazla koşacağız"

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında bir Türk markası olan Drogsan’ı TURQUALITY® ile taçlandırmanın ve bugün ülkemiz ilaç sektöründe bu programa kabul edilen altıncı firma olmanın kıvancını yaşadıklarını vurgulayan Küçük, “Elbette bu kabul bir sonuç değil bir başlangıç bizim için. Bundan sonra bu programın gerek şartlarını yerine getirmek için daha fazla çalışacak, daha fazla koşacağız. İlaç sektörünün “cari açık veren” sektör konumundan çıkabilmesi için Drogsan İlaçları olarak katkımızı bu program sayesinde daha da artırma uğraşı içinde olacağız. Bunu başarma azmimiz var ve mutlaka başaracağız. Bu vesileyle bizleri bu yönde teşvik eden böylesi “dünyanın ilk ve tek markalaşma programını” hayata geçiren devletimize şükranlarımızı sunuyor, bizim de üzerimize düşen ödevleri yerine getireceğimize söz veriyoruz.” diye belirtti.