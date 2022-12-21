DS Automobiles'e bir ödül daha

DS Automobiles’in düzenlediği “DS x MÉTIERS D’ART” tasarım yarışması, Otomotiv Ödülleri 2022’de Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Paris’te Place de la Concorde’da yer alan Automobile Club de France’ın (Fransa Otomobil Kulübü) prestijli ortamında farklı ödüllerin verildiği 2022 Otomobil Ödülleri’ne 39 otomobil markası katıldı. Jüri Özel Ödülü, bir üretici veya ekipman tedarikçisi ile herhangi bir sektördeki başka bir marka arasında kurulan ortaklığı, ilgi, özgünlük ve benzersizlik açısından değerlendirerek veriliyor. Marka, Louvre Müzesi ile gerçekleştirdiği etkinlikler nedeniyle, 2020’de de Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştı. Bu yıl aynı ödül töreninde DS Automobiles, yeni DS 7 ile “Yılın SUV Modeli” klasmanında da podyuma çıktı.

Tasarım, lüks ve uzmanlığın buluşması

DS DESIGN STUDIO PARIS’te yer alan CMF (Renkler, Malzemeler ve Kaplamalar) bölümü, tasarım, lüks ve uzmanlığın müthiş birleşimini bünyesinde barındırır. Çeşitli yaratıcı geçmişlere sahip bir ekipten oluşan tasarımcılar, sürekli tam olarak doğru çizgileri, dokuları ve tonları arıyor. Bu arayış, döşeme ve boya atölyelerinin dikkate değer uzmanlığı, ortak tedarikçilerin mükemmelliği ama aynı zamanda DS Automobiles’in, geleceğin yüksek kaliteli ve ayrıcalıklı malzemelerini geliştirerek konsept otomobillerini ön plana çıkarmak için her zaman birlikte çalıştığı yaratıcı zanaatkarlarla destekleniyor.

Bu yaratıcılık ve farklılık arayışından güç alan DS Automobiles ekibi, Studio Métiers Rares ile iş birliği içinde, Fransa’daki en yaratıcı zanaatkarlar için bir tasarım yarışması başlattı. İlk yarışmadan itibaren, profesyonel sanatçıların yenilikçi güçlerine teknik ve estetik bir meydan okuma yoluyla hitap edilmesi, DS Automobiles ile yaratıcı sanat dünyasından bu köklü veya yeni profesyoneller arasındaki yaratıcı ve yenilikçi bağın derinleşmesini sağladı.

İkinci yarışma yolda

İlk DS x MÉTIERS D’ART yarışmasının birincisi Anne Lopez’in özel DS 9 iç kaplama tasarımıyla sonuçlanmıştı. DS 9 MÉTIERS D’ART, alçıdan iç kaplamasıyla birinciliğe ulaşmıştı. Kaplama, sanatçı tarafından gravür yöntemiyle işleniyor ve süreç içinde kuruyor. Parçalara kazandırılan hareket, özellikle yaldız işçiliği olmak üzere ışığı yakalayan parçaların gölgede kalan diğer parçaların önünde, yaptığı renk oyunlarıyla destekleniyor. DS 9 MÉTIERS D’ART modeli, şu anda türünün tek örneği olarak Avrupa çapında DS STORE mağazalarında sergileniyor. DS x MÉTIERS D’ART yarışmasının - DS LUMEN adlı - ikincisi, ışığın etkilerini malzeme üzerinden tasarlama temasıyla düzenleniyor.