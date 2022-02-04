D'S Damat, Romanya’daki 8’inci mağazasını açtı

Orka Holding, Romanya'daki 8’inci D’S Damat mağazasını Braşov’da faaliyete geçirdi. Kentin en işlek alanlarından olan Piața Sfatului caddesinde ve 200 metrekare alanda açılan D’S Damat mağazasında, markanın sürdürülebilir üretim yöntemi ile oluşturulan özel koleksiyonları yer alıyor.

Romanya’daki 8’inci mağazanın açılışına ilişkin açıklama yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, Romanya'nın D'S Damat markasının Balkanlar bölgesinde en başarılı olduğu ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Ülkede en çok bilinen marka durumunda olduklarını söyleyen Arar, “Mağazamızın yer aldığı Braşov, kayak merkezlerinden masalsı mimarisine kadar tüm özellikleriyle hem kış hem de yaz dönemlerinde Romanya'nın en turistik kentlerinden biri. Aynı şekilde D'S Damat mağazamızın yer aldığı kentteki Piața Sfatului alanı da tarihi ve turistik cazibe merkezi olmasıyla da öne çıkıyor. Mağazamız, erkek giyimde küresel markalarla zirveyi paylaşan D'S Damat'ın bilinirliğine önemli katkı sağlayacak."

Sene sonuna kadar 15 yeni mağaza açmayı planlıyor

Romanya'da büyümeyi sürdüreceklerini belirten Arar, “D'S Damat, şıklık ve konforu bir arada sunan ve her bütçeye hitap eden koleksiyonlarının yanında aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe sunduğu katkı ve döngüsel tüketim odaklı yaklaşımı ile de Romanya'da gönülleri fethetti. Dijital dönüşüme hızla adapte olmamızın da başarımızı olumlu etkilediği ülkede daha da büyüyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl D'S Damat'ın marka zincirini hem Romanya'da hem de diğer ülkelerde genişletmeyi sürdüreceklerini kaydeden Arar, D'S Damat ile 2022 yılı sonuna kadar 15 yeni mağaza açmayı planladıklarını söyledi.