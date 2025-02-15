DS modelinin 70. yılına özel kutlama

Retromobile 2025'in sponsorlarından biri olan DS Automobiles, DS'in 70. yıl dönümünü Paris'te düzenlenen etkinlikte kutladı. Dünyanın dört bir yanından gelen 146 bini aşkın klasik araç tutkunu ve koleksiyoncu, Paris'teki Porte de Versailles'da bir araya geldi.

1959'un pazarlama etkinliklerinden biri olan "DS Balloons" sergisi yeniden canlandırılırken, bu tanıtım, DS'in 70. yıl dönümüne özel serginin merkezinde yer aldı. İlk kez 6 Ekim 1955 tarihinde pazara sunulan DS'in 1975'e kadar 1 milyon 456 bin 115 örneği üretildi. Araç, birçok devlet başkanı tarafından başkanlık aracı olarak tercih edildi. Hidropnömatik süspansiyon sistemiyle öne çıkan DS'in, başkanlık aracı olarak tercih edildi ve 1962'de General de Gaulle'ün Petit-Clamart saldırısından kaçmasına olanak sağladı.

DS'in yenilikçi tasarım anlayışının otomotivin ötesine geçerek sanatsal ve kültürel bir değer kazanan modeli 1957'de Milano Trienali'nde, Endüstriyel Sanat Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca New York'taki MoMA Müzesi'nin koleksiyonunda bulunuyor.

Geçmiş ve gelecek bir arada

​​​​​​​Retromobile 2025’te, DS Automobiles'in tarihsel mirasını yansıtan toplam 12 model yer aldı. Giriş bölümünde, 1969 DS 21 Pallas ile Fransa'da ilk kez tanıtılan yeni DS N°8 modeli yan yana sergilendi.