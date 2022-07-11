DS Türkiye'de Genel Müdürlük görevine Selim Eskinazi atandı

Stellantis'in Türkiye yapılanmasında önemli görev değişimleri yaşandı. Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik plan hedefleriyle büyümesini sürdüren grupta, 2 yılı aşkın süredir görev yapan DS Türkiye Genel Müdürü, Stellantis Türkiye Filo Satış ve Spoticar Operasyonları Sorumlusu Berk Mumcu, Stellantis global çatısı altındaki Jeep'in Detroit’teki merkez ofisinde yeni görevine atanırken, boşalan koltuğa ise Selim Eskinazi getirildi.

Selim Eskinazi, Stellantis çatısı altında göreve başlamadan önce 15 seneyi aşkın süre Doğuş Otomotiv bünyesinde çeşitli görevlerde yer aldı.

Sabancı Üniversitesi’nde Üretim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında Doğuş Otomotiv bünyesinde Porsche pazarlama uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Eskinazi, uzun yıllar hizmet verdiği grup içerisinde birçok farklı rolde görev yaptı.

Son olarak Porsche markasının satış ve pazarlama müdürü olarak görev yapan Eskinazi, Temmuz 2022 itibarıyla Stellantis Türkiye çatısı altındaki yeni görevine başladı.