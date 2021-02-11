DSV Lojistik, ağır yüklerde ‘online’ engelini aştı

Lojistik sektöründe kara, deniz, hava ve demiryolu taşımalarında hizmet veren DSV, e-ticarette 3 metre uzunluğa ve 300 kg’a kadar bütün yükleri Avrupa’ya taşımanın yolunu açtı. Şirket, 1 Mart 2021 itibarıyla kargo alanındaki bu hizmetini devreye sokacak.

DSV Türkiye Ülke Müdürü Ozan Önder, e-ticaret alanında 100 santimetre ve 30 kilogramın üzerindeki yüklerin Avrupa’ya taşınması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, “TİM ve MÜSİAD ile birlikte yapmış olduğumuz görüşmelerde, Türkiye’nin ağır kargo e-ticaretinde Avrupa ve dünyaya açılamadığını gördük. Bizde bu süreci uluslararası network’lerimiz sayesinde nasıl açılabileceği konusunda görüşmeler yaptık. Yapmış olduğumuz bağlantılar sayesinde Horoz Lojistik’le birlikte bu süreci olumlu yönde sonuçlandırdık. 3 metre uzunluğa ve 2 tona kadar bütün yükleri Avrupa’ya taşımanın yolunu açtık. 1 Mart 2021 itibarı ile kargo alanındaki bu hizmetimizi devreye sokarak e-ticaret alanında ihracatçılarımızı Avrupa’ya açacağız.” dedi.

DSV Türkiye Ülke Müdürü Ozan Önder

Gümrük beyannamesi yok

Özellikle e-ticaret kanalı üzerinden 100 santimetre üstü ve 30 kilodan fazla kargoların taşınmadığını kaydeden Önder, “Mobilya ve otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere, birçok sektörü e-ticaret taşımalarında da dünyaya açacağız. Şu anda biz mobilya sektöründeki herhangi bir üreticinin üçlü bir koltuğunu e-ticaret sitesi üzerinden yapmış olduğu bir satışla Almanya’daki tüketicilere gönderebiliyoruz. Bu anlamda ilgili kanallarımızı oluşturduk.” diye konuştu.

Buna ilave e-ticaret belgesi alarak e-ticaret gümrük beyannamesine tabi olduklarına dikkat çeken Önder, “300 kilogram ve 15 bin Euro’ya kadar olan gümrük beyannamelerinden ücret almıyoruz. Biz bu beyannameleri e-ticaret ortamında müşterilerimiz adına yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

15 firmayla anlaştı

Sanayideki bütün yedek parça sistemlerini Avrupa’daki bireylere veya sanayi tesislerine götürebilecek bir yapı oluşturduklarını ifade eden Önder, “E-ticaret sitesi üzerinden siz, 1 Mart’tan önce Türkiye’den egzoz veya silecek siparişi vermiyordunuz. Biz bu engelleri aşarak yedek parça satışlarında doğrudan alıcı ve satıcıyı bir araya getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Oluşturdukları sistemin algoritma çalışmasının 8 ay sürdüğünü dile getiren Önder, “Şu anda mobilya sektöründe 15 tedarikçiyle görüştük. Bu firmalar e-ticaret üzerinden satış kanallarını Avrupa bölgesine ihracata açacaklar buradaki süreci ise biz yöneteceğiz.” dedi.

1 yılda 16 depo yatırımı

Hava kargo alanında Türkiye’deki pazar payının 10’una hakim olduklarını dile getiren Önder, “Bu kapsamda yüzde 15 daralan hava kargo pazarında biz, şirket olarak yüzde 4 oranında büyüme kaydettik. Deniz kargo alanında seneyi 140 bin TEU ile bitirdik.” dedi.

Diğer taraftan bir yıl önce depo sayılarının iki olduğunu hatırlatan Önder, bu sayıyı 18’e çıkardıklarını pandemiyle birlikte artan stok ihtiyacının depo enflasyonun oluşmasına neden olduğunu bildirdi. İstanbul’da depo bulma konusunda sorunlar yaşandığını anlatan Önder, “İstanbul’daki depoların doluluk oranı yüzde 90’lara gelmiş durumda. Arazi inşaat ve finansman maliyetleri yeni yatırımların yapılmasını zorlaştırıyor.” açıklamasında bulundu.

Ekipman havuzu konusunda geniş bir yelpazeye sahip olduklarına değinen Önder, “Şu anda portföyümüzde 500 tane 45’lik konteyner var. Yeni satın almalarla beraber bu sayıyı 2000’e çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Demiryolunda yeni hatlar açacak

Demiryolu taşımacılığı konusunda da yatırımlar yaptıklarını anlatan Önder, şunları söyledi: “Demiryolu taşımalarının Avrupa’ya daha fazla yapılması konusunda şirket olarak karar aldık. Bu kapsamda haftalık beş seferli bir tren hattını devreye sokacağız. 1 Mart 2021 itibarı ile seferlerimize başlıyoruz. Birinci faz seferleri Kocaeli Köseköy ile Çek Cumhuriyeti Brno arasında yapacağız. İhracat ürünleri buradan Avrupa içerisine dağılacak. 1 Nisan itibarı ile İzmir’i Çek Cumhuriyeti’ne bağlayacağız. İzmir’de açacağımız hattı sonrasında gelen taleplere göre yaygınlaştırmayı planlıyoruz. İlk etapta her bir seferde 35 konteyner taşımayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda haftalık 170 konteyner taşıma kapasitemiz olacak. Ancak haftalık bazda biz bu sayıyı 1500’e de çıkarabiliriz. Bu sayı sektörden gelecek taleplere göre şekillenecek. Bu noktada konteyner krizini bir nebzede olsa hafifletmeyi hedefliyoruz.”