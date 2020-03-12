DSV, Türkiye’de hedef büyüttü

12 Mart 2020

Barış SEDEF

DSV Lojistik'in Panalpina’yı satın almasıyla dünyada en büyük ikinci hava kargo şirketi haline geldiklerini kaydeden DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder, üçüncü havalimanın açılmasıyla beraber Türkiye’nin hava kargo alanında önemli bir ‘hub’ olacağını ifade etti.

Önder, “Firma olarak Türkiye’ye yatırımlarımız devam ediyor. Özellikle yeni havalimanıyla Türkiye’nin hava kargo alanındaki önemi daha fazla artacak. Global alanda yaptığımız satın alma ve Türkiye’nin stratejik konumu da göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılı için Türkiye’de hava kargo pazarının yüzde 15’ine hakim olmayı planlıyoruz” dedi.

DSV Lojistik olarak cirolarının önemli bir bölümünü hava kargodan elde edildiğini kaydeden Önder, “Türkiye için konuşacak olursak, 2019 yılını deniz kargoda 135 bin teu elleçmesiyle kapattık. 2020 yılında denizde 200 bin teu’yu hedefliyoruz” dedi. 2019’da Türkiye operasyonu için 1,6 milyar liralık bir ciro elde ettiklerini hatırlatan Önder, “Bu cironun yüzde 40’lık kısmı hava kargo, yüzde 50’lik kısmı deniz kargo, yüzde 10’luk kısım ise lojistik hizmetlerden oluşuyor. 2020’de hedefimiz, 2 milyar liranın üzerine çıkmak” diye konuştu. Önder, Panalpina’nın satın alınmasıyla DSV’nin istihdam sayısının 65 bin kişiye ulaştığına değinerek, “Bu rakamın 18 bini mevcut satın almayla geldi” bilgisini verdi.

"Globalde en büyük üçüncü filo"

Gerçekleşen satın alma operasyonuyla global olarak denizlerde 2,8 milyon teu’luk yük elleçme kapasitesine ulaşarak globalde bu alanda en büyük üçüncü firma olduklarına işaret eden Önder, “Dünyada intermodal taşımalarında ise ilk beş filodan birisiyiz, Türkiye’den haftada beş tren Halkalı’dan Avrupa’ya gidiyor. Kapılarda oluşan kuyruklara takılmıyoruz. Karayoluyla yaşanan sorunları tren yoluyla aşarak müşterilerimize daha dengeli hizmetler verebiliyoruz” bilgisini verdi.

Çin’den Türkiye’ye TIR seferi başlattı

Ayrıca Çin’den Türkiye’ye TIR servislerine başladıklarını kaydeden Önder, "Bunu Türkiye’de ilk yapan firma biziz. Çin’e Kazakistan üzerinden TIR artı uçak servislerini de devreye soktuk. Kazakistan’a yaptığımız havayolu hattı, Türkiye’den Çin’e yapılan taşımalarda önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Uçaktan sonraki bütün dağıtım modlarını kullanarak müşterilere maliyet avantajı sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 2019 yılında ‘fresh kargo’ taşımalarını da artırdıklarına dikkat çeken Önder, “Türkiye meyve ve sebze taşımacılığında dünyada ilk on ülke arasında yer alıyor. Çin’le yapılan anlaşma neticesinde bizim üzerimizden ilk defa Çin’e kiraz taşımaları yapıldı” dedi. Türkiye’den Çin’e yapılan kiraz taşımalarının yüzde 30’luk kısmını DSV olarak kendilerinin yaptığını anlatan Önder, 2020 ve 2021 yıllarında Çin’e yapılan yaş sebze-meyve ihracatının artacağını söyledi.

“Bir Kuşak Bir Yol projesine yatırım

Türkiye’nin Bir Kuşak Bir Yol projesinde orta kuşakta yer aldığını kaydeden DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder,, bu proje kapsamında Türkiye’ye son beş yıldır önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Proje’nin Azerbaycan, Kazakistan ve Hazar Denizi ayağındaki altyapı çalışmalarının neticelenmesi halinde Türkiye’nin stratejik öneminin artacağının altını çizen Önder, “Buradaki altyapı eksikliklerinin 2022’de tamamlanması öngörülüyor. Bu bağlamda projenin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle Türkiye önemli bir konumda yer alacak. Firma olarak Türkiye’ye güvenimiz tam ve ülkemize yapacağımız yatırımları DSV olarak artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.