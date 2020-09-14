DSV, Yurtiçi Lojistik’in operasyonlarını devraldı

14 Eylül 2020

DSV Türkiye Yurtiçi Lojistik Hizmetler Direktörü Hakan Arıkan, gerçekleşen devralmaya bağlı olarak Türkiye’nin 81 iline paletli ve koli bazlı teslimatlar yapabileceklerini ve bu konuda gerekli altyapı yatırımlarını hayata geçirdiklerini söyledi.

Arıkan, “Son 1 yıl içerisinde yurt içi taşımacılık alanında bazı oyuncuların zayıfladığını veya eski güçlerinde olmadığını gördük. Biz de yurt içi lojistik sektöründe yeni bir yapı kurmak yerine operasyonel satın almalar stratesjimiz doğrultusunda Yurtiçi Lojistik’i devraldık” şeklinde konuştu.

Arıkan, gerçekleşen devralma ile ilk etapta 50 milyon lira olan iş hacimlerini 150 milyon liraya çıkarmayı amaçladıklarına dikkat çekerek, yurt içi iş hacimlerini 3 kat artırma yolunda önemli kazanımlar elde edeceklerini ifade etti. Arıkan, Yurtiçi Lojistik’in 200 kişilik operasyon ekibinin de bünyelerine katıldığını bildirdi.

Üç yılda 700 milyon desi’lik hacmi elleçlemeyi planlıyor

Yurt içi lojistik taşımalarda 2020, 2021 ve 2022 aksiyon planları doğrultusunda dijital alanda da yatırımlar yapacaklarını belirten Arıkan, gerçekleşen devralma ve kısa vadede yapılacak yeni alımlarla üç yıl içerisinde 300 milyon desi’lik bir hacmi elleçlemeyi amaçladıklarını bildirdi.

90’dan fazla ülkede hizmet verdiklerini, 2019 yılını 1,5 milyar liralık ciro ile kapattıklarını, pandemi sürecinde yüzde 30’luk büyüme yakaladıklarını bildiren Arıkan, “Yıl sonunda ciroda 2 milyar lirayı hedefliyoruz. Şu anda beklediğimizden daha yüksek bir ciro hedefiyle ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Outsource edilmiş lojistik pazarı 250 milyar lira

GSYH’nın yüzde 12’sinin lojistik harcamalarından geldiğini bildiren Hakan Arıkan şunları söyledi: “Bunun da yarısı lojistik firmalarına outsource edilmiş durumda, bu hesapla outsource edilmiş lojistik pazarı yaklaşık 250 milyar lira. Yani en büyük oyuncunun bile pazar payının sadece yüzde 2 olduğu bir sektördeyiz. Biz bu durumu fırsat olarak görüyoruz ve büyüyebileceğimiz daha çok fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yapacağımız yeni yatırım ve iş ortaklıklarıyla bu pazarda çok daha hızlı bir büyümeyi öngörüyoruz.”