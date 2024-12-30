DT Cloud, Nano Teknolojik ve ACA'dan KOBİ'lere yönelik işbirliği

DT Cloud, Nano Teknolojik ve ACA arasında imzalanan stratejik partnerlik sözleşmesi çerçevesinde organize sanayi bölgelerine, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını sağlayacak ileri teknoloji altyapısı sunulacak.

DT Cloud CEO’su Tolga Dinçer, imza töreninde yaptığı konuşmada bu iş birliğine ilişkin, “Bu protokol sadece bir imza değil, geleceğe yazılmış bir mektuptur. Anadolu’nun potansiyelini dünyanın dört bir yanına duyuracak ve dijital dönüşümü yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Nano Teknolojik Kurucu Ortağı ve ACA Teknik İnşaat Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları ise şu ifadelere yer verdi: “DT Cloud'un yerli ve milli bulut teknolojisi ile Nano'nun kurumsal yazılım çözümleri, organize sanayi bölgelerine yönelik dijitalleşme stratejilerimizi uygulamaya koymamıza olanak tanıyor. Bu adımla birlikte, KOBİ'lerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz.”

Her büyük şehre mikro veri merkezleri kurulacak

Batı’nın güvenli limanı Balıkesir’den başlayarak sanayi bölgelerinin dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaşlayan işbirliğinde, Türkiye’nin üretim kapasitesini yapay zeka ve ileri teknolojilerle büyümesi hedefleniyor. Ayrıca, her büyükşehre mikro veri merkezleri kurularak, bulutu herkes için kolay erişilebilir hale getirmek de DT Cloud’un diğer hedefleri arasında yer alıyor.

DT Cloud, yerli Ar-Ge ekibi ile geliştirdiği altyapısı ile Anadolu'nun dijital geleceğine yön vermeye devam etmeyi planlıyor. Bunun için DT Cloud, imalat sanayine yapay zeka dopingi yaparak, dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması amacıyla tüm yatırımlarına ve ekosistem iş ortaklıklarına son hızla devam etmektedir.