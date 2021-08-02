Dubaili Fenix, Palm’ı satın aldı

İshak SEVGİN

Son dönemde girişimcileri hızla artan elektrikli scooter pazarına yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Yabancıların da aralarında bulunduğu yatırımcılar, Türk girişimcilerin kurduğu elektrikli scooter şirketlerine ortak oluyor veya satın alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Martı ve Hopla Git gibi şirketlere ortak olan yatırımcılar arasında Avrupa İmar Yatırım Bankası gibi kuruluşlar da bulunuyor. Bunlar şimdi de Dubaili bir şirket daha katılıyor. Dubai merkezli Fenix, Türk girişimcilerin kurduğu Palm’ı satın alma kararı aldı. Palm’ı yaklaşık 43 milyon lira (5 milyon dolar) bedelle satın alan Fenix, bu satın almayla bulunduğu ülke coğrafyasına Türkiye’yi de ekledi. Yeni satın almayla birlikte Fenix, İstanbul'da yazılım ve donanım alanında ileri teknolojiler geliştirmek ve Ortadoğu bölgesine ihracat yapmak amacıyla bir Ar-Ge merkezi de kurmayı planlıyor.

700 binden fazla yolculuk yapıldı

Fenix kurucu ortağı ve CEO'su Jaideep Dhanoa, satın almaya ilişkin yaptığı açıklamada, “83 milyon nüfusun, yüzde 75'inin kentlerde yaşıyor. 1 milyon veya daha fazla nüfusa sahip 20 şehir var. Toplu taşıma çok gelişmiş durumda ve farklı taşıma araçlarıyla destekleniyor. Türkiye’nin yakın zamanda çıkarmış olduğu elektrikli scooter paylaşımı yönetmeliği de son derece ileri. Bunlar bizim yatırım yaparken değerlendirdiğimiz temel unsurlar” dedi. Palm kurucu ortağı ve CEO'su Berhan Gökşin de açıklamasında, “İki yıllık sürede binlerce kullanıcı Palm ile 700 binden fazla yolculuk gerçekleştirdi. Hayalimizde hep Palm’ı Türkiye dışına taşımak vardı. Fenix ekibiyle tanıştığımızda, işe yaklaşım tarzımız ve pazarda ne kadar pay sahibi olmak konusunda fikir birliğine vardık” diye konuştu.

Actera ve EBRD Martı’ya, Gedik Hopla Git’e ortak oldu

Geçtiğimiz aylarda Martı için yatırım fonu Actera ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortak olurken, Gedik Yatırım’ın iştiraklerinden Inveo Yatırım Holding A.Ş, Hopla Git markasının sahibi Hop Teknoloji A.Ş.'ye yatırım yapmıştı. Yatırımla Gedik, Hop Teknoloji’in yüzde 15,5 oranında hissesini devraldı.