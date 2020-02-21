Dubaili Hakan Agro Rusya’da Avustralyalı çiftçiyle üretim yapıyor

21 Şubat 2020

Mustafa Kemal ÇOLAK

Türkiye’nin Dubai merkezli, dünya tarım ve hayvansal ürün ticaretinde söz sahibi bir girişimcisi bulunuyor. 4 ana kategoride; süt ürünleri, beyaz et, bakliyat/hububat ve yağlı tohumlar alanlarında faaliyet yürüten Hakan Agro, 100 ülke arasında yılda 6 milyon ton hacme ulaşan dev bir ticarete imza atıyor. Tüm kıtalarda faaliyet yürütüyor. Türkiye’den, Kanada’ya, Kazakistan’a, Rusya’ya uzanan geniş coğrafyada üretim yaparken, 25 ülkede ofis açan Hakan Agro, susamın dünyadaki en büyük tüccarı olarak öne çıkıyor. Yanı sıra hububatta dünyanın ilk beş şirketinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin patronu Hakan Bahçeci 32 yıldır global hububat, bakliyat ve gıda ticareti işinde. Mersin’de faaliyete geçirdiği şirketini, 24 yıldır Dubai’den yönetiyor. İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun.

Aslında dünya çapında, 100’ü aşkın ülkeyi içine alan bir organizasyona dayanıyor Hakan Agro’nun iş yapısı. Özellikle son dönemde daha da artan şekli ile ülkelerin tarım ve hayvancılık politikaları ve regülasyonlarının takibi en öncelikli iş gündemini oluşturuyor.

‘Toprağa yakın durmak’ stratejisi

Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Bahçeci, dünyada son dönemdeki gelişmelerle birlikte iş gündemlerinin ilk sırasına hükümetlerin politikalarının yerleştiğini söylüyor. Yanı sıra tarımsal üretimlerin ülke ülke yakından takip edildiğini belirten Bahçeci, iş planlarını ‘toprağa yakın durmak’ olarak açıklıyor. Hakan Bahçeci, şu bilgileri verdi: “Gelişen dünya nüfusu ve insanların beslenebilmesi, tedarik rolündeki firmaları sürekli ön plana çıkaracak. 2035 yılında arz-talep dengesi arz lehine gelişecek. Toprağa yakın olan, üreten ve elinde satacak olan ürünü olan bu tarımı kontrol edecek. Markalar her zaman kendi değerini koruyacak ama üretim firmaları daha fazla ön plana çıkacak”.

Şirketin hali hazırda 2 milyar dolarlık cirosu var. 10 yıl içinde cirosuun ikiye katlayarak, bir üst ligde global arenadaki tarım ve hayvancılık ürünleri ticaretine imza atmayı hedefliyor.

Hangi ülkelerde büyüyecek?

Hakan Agro, son dönemdeki yatırım planları içinde toprak sahibi olmayı ve üretim alanlarını büyütmeyi ön planda tutmuş. Hali hazırda Rusya’da 6 bin hektar toprağa sahip. 2 yıl içinde 25 bine çıkarılacak olan Rusya’daki arazilerini 5 yıl içinde de 50 bin hektara yükseltmeyi hedefliyor. “Toprağa sahip olan, güce de sahip olacak” diyen Bahçeci, Rusya’daki arazilerine ilişkin ilginç bir üretim metodunu da devreye almış. Rusya’daki hububat üretimine ilişkin çalışacak ekibi, Avustralya’dan temin etmiş. Avustralya ile Rusya’daki iklim ve üretim tarzı farklılıklarına karşın bu tercihin nedenini sorduğumuzda Hakan Bahçeci şu yanıtı veriyor: “Tarımda çalışan bulmak Türkiye’de de zorlaşıyor. Dünyada da kolay değil. Rusya’daki arazimizde ilk etapta biz üretim yaptık. Ancak baktık ki bir yıl aldığımızı diğer yıl farklı alıyoruz. Avustralya, hububat konusunda önemli üreticilerden biridir. Notill üretim metodunu uygulayarak, daha işin başında bize hektar başına ne ödeme yapacağını garanti ediyorlar. Bir anlamda hedge ediyoruz. Örneğin hektar başına 500 dolarlık fiyat üzerinden anlaşma yaptık. Tüm riskler kendilerine ait. Kendileri Ukrayna’da da çalıştıklarından iklim şartlarını ve bölgeyi tanıyorlar.”

Hakan Agro CEO'su Bahçeci, “Hindistan'da daha da büyümek istiyoruz. Çin de sadece susam ve kademeli olarak süt ürünleriyle büyümeyi hedefliyoruz. Afrika ile çok ilgiliyiz, operasyonlarımız güçlendirerek büyüteceğiz. Nijerya ana odağımızda bulunuyor” diye konuştu.

Dünyada 'damak tadı' teması ile öne geçebiliriz



Hakan Agro’nun Türkiye’de de yatırımları bulunuyor. Oruçoğlu Yağ, en büyük yatırımlarından. Ticaretinin yüzde 30’u Türkiye üzerinden yürüyor. Mersin’de en büyük antrepoya sahip Hakan Agro CEO’su Hakan Bahçeci, “Türkiye her ürünü üretmek zorunda değiliz. Çünkü Türkiye’nin çok bölünmüş bir arazi yapısı var. Rekabetçi olamayız. Örneğin Rusya’da bir çiftçinin 100 bin hektarı var. Türkiye’de bu büyüklükleri yakalamak çok zor. Mesela soya üretemeyiz, bunu kabul etmemiz lazım. Türkiye örneğin damak tadı teması ile dünyada öne çıkabilir. Bizim ürünlerimiz çok lezzetli, rayihası çok iyi. Bir Kanada’daki ürün bir de bizim ürün dendiğinde bizim ürünün lezzeti çok çok üstün” diye konuşuyor. Bahçeci, “Türkiye için kırmızı ette de üretim üssü olma fırsatı da var. Doğru bir strateji ile ticaretin önü açılabilir. Irak, Suriye, Mısır gibi çevre ülkelere canlı hayvan ticareti yapabiliriz” dedi.



Desteklemeler sabırla, istikrarlı sürdürülmeli



Bakliyat, süt tozu ve kırmızı et alanında Türkiye’nin üretim üssü olabileceğini ifade eden Hakan Bahçeci, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bakliyat alanında çiftçiye yönelik teşviklerini çok beğeniyorum. Beş yıl devam etmesi durumunda Türkiye kaybettiği pazarları tekrar kazanacaktır. TMO nohutta çiftçiye alım garantisi ile destek oluyor. Böyle olunca çiftçi de nohut ekiyor. Hindistan’ın karşılayamayacağı bu açığı Türkiye 500 bin tona kadar çıkararak hem kendi ihtiyacını, hem de Orta Doğu’nun ihtiyacını karşılayabilecek duruma gelecektir.