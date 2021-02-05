Dubaili Masterbaker, Arolez Gıda’ya ortak oldu

35 yıllık Ankaralı dondurma ve pastacılık üreticisi Arolez Gıda’ya yabancı ortak geldi. Dubai merkezli Masterbaker Marketing FZCO, Arolez Gıda’nın hisselerinin bir kısmını satın aldı. Bu satın almanın ardından Rekabet Kurumu’ndan onay da alınarak devir işlemlerine başlandı.

Arolez Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin İren ortaklıkla ilgili DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede “Şirketimiz bu yabancı yatırımcıyla birlikte yeni ve farklı hedeflere gidecek” dedi.

Birlikte Türkiye’de ilk kez yapılacak yeni bir yatırıma hazırlandıklarına dikkat çeken İren, “Hisseleri bir fona satmadık. Yine bu işte dünyanın en önemli gıda şirketlerinden biriyle güçlerimizi birleştirdik” şeklinde konuştu.

1985 yılında Nizameddin İren ve Volkan Mertel ortaklığıyla kurulan Arolez Gıda, sektöre dondurma üretimiyle adım attı. İlerleyen yıllarda pastacılık ve sıcak içecek toz ürünlerini de faaliyet alanına ekledi. Halen Dondo ile pastacılık ve dondurma, Fiero ile kahve, Tatki ile içecek ağırlıklı olarak üretim yapıyor. Özellikle cafe, restoran ve turizm sektörüne yönelik faaliyeti olan şirket, sektörünün en büyükleri arasında gösteriliyor.

Aile şirketi yapısı devam edecek

35 yıldır iki ortaklı yapıyla faaliyetini sürdüren şirket, bundan sonra yola yabancı bir ortakla devam edecek. Nizamettin İren, çalışanlarının arasında bile 35 yıllık personelleri olduğunu söyleyerek, yabancı yatırımcının da taşıdığı doğu kültürüyle uyuşacaklarını belirtti.

SwitzGroup'un ikinci yatırımı

SwitzGroup bünyesinde faaliyet gösteren Masterbaker, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 1992 yılında kuruldu. Başta oteller ve fırınlar olmak üzere birçok sektöre malzeme tedariki yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin lider konumda bulunan şirket, satışta önde giden performansının yanında sektöre yönelik yaptığı eğitimlerle de ön planda yer alıyor.

Arolez Gıda ile ortaklığıyla Türkiye’deki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen grup, 250 milyon dolardan fazla gelire sahip. Yumurta yetiştiriciliği ve işleme, fırıncılık malzemeleri üretim ve ticareti, paketlenmiş unlu mamüller üretimi ve dağıtımıyla fırıncılık sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. 9 ülkede bulunan operasyonlarında yaklaşık 4 bin 500 kişi çalışıyor.

Türkiye’de ilk yatırımını yüzde 50 hissesini satın alarak Mildo Food’a ortak olarak yapan grup, bu şirket üzerinden Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen markalarına pasta, sos, kek karışımları üretiyor.