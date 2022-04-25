Dubaili şirket, Volt Lines'ı satın alıyor

Dubai merkezli Swvl Holdings Corp. Türkiye’de ulaşım servisleri veren Volt Lines isimli şirketi satın almak için anlaştı.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre satın almanın bedeli 40 milyon dolar olacak ve buna ek olarak bölgede büyüme için 25 milyon dolarlık ek kaynak sağlanacak.

Bloomberg News’in haberine göre anlaşmanın bu çeyrek içinde sonuçlandırılması bekleniyor. Şirketin CFO’su Yusuf Salem daha önce planlarını hisselerin değerlerini artıracak stratejik girişimlerde bulunmak olarak tanımlamıştı.

Volt Lines’ın satın alınmasının bu plan dahilinde yapıldığı belirtiliyor.

Swvl Holdings'in ağustos ayından bu yana gerçekleştirdiği dördüncü satın alması olacak.