Dubai’ye seyahat için 24 saatte vize imkanı

Turistik ve lüks hizmetleriyle, çölüyle plajlarıyla, doğal güzellikleriyle tarihi ve kültürel yapısıyla son dönemin popüler destinasyonlarından biri haline gelen Dubai, Ramazan Bayramı’nda tatile gitmek isteyenlerin gözde rotalarından biri oldu. Dubai Ekonomi ve Turizm Bakanlığı (DET) verilerine göre, 2023’te Dubai’yi ziyaret eden turist sayısı kayıtlara 17,15 milyon olarak geçti. Dubai ziyaretçilerinin her geçen gün artığını belirten kurumun ocak ayında yaptığı açıklamada geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %21 artışla 1,77 milyon ziyaretçi ağırlandığı yer aldı. HOİ Health Turizm Genel Müdürü Burak Akdemir, Ramazan Bayramı’nda yurt dışı tatil planı yapanlar,ın Avrupa ve ABD destinasyonları için vize engelleri sebebiyle rotasını Birleşik Arap Emirlikleri’nin turizm merkezi Dubai’ye çevirdiğini açıkladı.

Dubai’de kurdukları MBD Travel LLC şirketiyle 6 aylık denetim sürecini başarıyla tamamladıklarını dile getiren Burak Akdemir, “Dubai’ye seyahat etmek isteyen vatandaşlarımıza vize, rehberlik ve tur organizasyonu hizmetleri sunuyoruz. DubaiVizeal.com platformumuzla Dubai Ekonomi ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Turist Vizesi Vermeye Yetkili Kurum' unvanı aldık. Orada bu unvana sahip tek Türk şirketiyiz. Böylece bordo pasaport sahiplerine aynı gün vize imkanı sunabiliyoruz” dedi.

“Bayramda 5 bin Türk vatandaşının Dubai’yi ziyareti etmesi bekleniyor”

Ramazan Bayramı’nın birleştirilerek 9 güne uzatılması sonrası tatil yapmak isteyenlerin hızlı ve kolay vize alabilecekleri destinasyonlara yöneldiğini belirten HOİ Health Turizm Genel Müdürü Burak Akdemir, “Ramazan Bayramı kapsamında Türkiye’den Dubai’ye günlük charter uçuşlar hariç 10 uçuş planlanıyor. Bu süreçte yaklaşık 5 bin Türk vatandaşının Dubai’yi ziyaret edeceği tahmin ediliyor. Birçok otelin şimdiden nisan ayı boyunca dolu olacağını görüyoruz. Ayrıca şimdiden birçok kişi Kurban Bayramı için de rezervasyonlarını yaptırdı” şeklinde konuştu.

“Tatilinde vize problemi yaşamak istemeyenler Dubai’ye yöneldi”

Yeşil pasaport sahiplerinin 90 gün boyunca vizesiz seyahat etme imkanı bulunan Dubai’ye bordo pasaportlu vatandaşlar için de aynı gün vize imkanı tanıdıklarını dile getiren HOİ Health Turizm Genel Müdürü Burak Akdemir, “Avrupa ve Amerika vizelerindeki başvuru, randevu ve onay süreçlerinin uzaması artık bir probleme dönüştü. Vize problemi yaşamak istemeyen vatandaşlar, tatilleri için daha kolay vize alabilecekleri destinasyonları tercih etmeye başladı. Biz de Dubai’de turist vizesi vermeye yetkili tek Türk kurum olarak vatandaşlarımıza körfezin incisi turizm merkezine hızlıca vize alma imkanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uzman kadromuzla Dubai’ye vize sürecini hızlandırıyoruz”

“Birçok Türk turizm şirketi bordo pasaport sahiplerine üçüncü parti işletmelerden temin edilen vizeleri sunuyor” diyen HOİ Health Turizm Burak Akdemir sözlerini şöyle tamamladı:

“Dubai, Türkiye ve birçok diğer ülkeden gelen ziyaretçilere vize uyguluyor. Deneyimli ve uzman kadromuzla vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarımıza en güncel bilgileri iletiyoruz. Prosedürleri doğru ve eksiksiz yerine getirmelerine destek olarak 24 saat içinde başvurunun sonuçlanmasını amaçlıyoruz. Ayrıca bireysel ya da gruplar için en uygun tur paketlerini ve konaklama seçeneklerini organize ediyoruz.”