Dublajda dünya markası yarattı

22 Ekim 2020

SELENAY YAĞCI / İSTANBUL

Netflix, Amazon Prime gibi sitelerin sayısı ve popülaritesiyle birlikte, dublaj ihtiyacı da arttı. Yerel altyazı ya da dublaj gibi lokalizasyon faaliyetleri de önemli hale geldi. Saran Group’un bir parçası olan Saran Digital Studios (SDS), kendi hizmetlerini çeşitlendirmek isterken, başarı hikayesi yarattı. Hizmetlerini Türkçe ile sınırlandırmayan şirket, Türkiye’den başka ülkelere dublaj ve altyazı hizmeti veriyor. Hizmet verdiği dil sayısını 33 dile çıkaran SDS’nin hedefi lokalizasyonda global bir firma olmak.

Türkiye’nin bu alanda senkron dublaj becerisi ile öne çıktığını belirten Saran Digital Studios Stüdyo ve Yapımlar Direktörü Burcu Şenbakar Doyum, Türkiye’de 25’ten fazla dublaj stüdyosu ve 300’den fazla seslendirme sanatçısı olduğunu söyledi.

Global firmaların, global standartta onayladığı bir stüdyo olduklarını belirten Doyum, “Saran Digital Studios; Saran Group’un bir parçası olarak, öncelikle grubun içerik satışlarına, dublaj ve altyazı çözümleri de sağlayabilmek amacıyla kuruldu. Ancak zaman içinde hem sektörün öncüsü haline geldi hem de müşteri portföyünü bağımsız hale getirdi. Aslında kendi alanımızda hizmette çeşitlilik yaratmak amacı ile çıktığımız bu yolda dublaj ve altyazıda da marka haline geldiğimiz bir başarı hikâyemiz var” diye konuştu. Avrupa ve Asya dillerinde yaygın bir çeşitlilikleri olduğunu ifade eden Doyum, “Hatta Hindistan’da ve Afrika’da kullanılan Tamil, Afrikaan gibi farklı dil gruplarında dahi hizmet sağlayabiliyoruz. Hem de ikincil dilli ekiplerle değil, anadili ilgili dil olan ekiplerle hizmet veriyoruz” dedi.

Çevirmeninden ses sanatçısına 100’den fazla kişi çalışıyor

Dublaj denilince birçok kişinin aklına tek bir seslendirmen ve kayıt stüdyosu geldiğini ifade eden Doyum, gerçeğin farklı olduğunu anlattı: “İçeriğin müşteriden karşılanması, çevirisi, editi, kastının belirlenmesi, kaydı, mixi, kalite kontrolü gibi çok aşamalı ve birbirine tamamen bağlı bir çalışma sistemi var. Bizim ses sanatçılarımız dışında 70 kişilik bir çevirmen-editör kadromuz ve 25 kişilik bir ofis ekibimiz var. Seslendirme sanatçılarımız işin sanatsal boyutu için; kalan tüm ekip arkadaşlarımız ve çevirmenlerimiz ise o sanatsal boyutun izleyici ile buluşması hususunda etkin performans sergiliyor.”

Türkiye dublaj seviyor!

Türkiye’nin, dublaj domine bir pazar olduğunu vurgulayan Doyum, “Ancak altyazı hatta grafik yerelleştirme gibi hizmet verdiğimiz müşteriler de var. Dublaj sektörü Türkiye’de birçok iniş -çıkış yaşamış ancak popülaritesini asla kaybetmemiş ve kaybetmeyecek bir alan. Bizim izleyicimiz için dublaj olmazsa olmaz. Altyazı ile ulaşılan kitle sınırlı, ancak dublaj ile her kitle, her yaş grubu kazanılabilir. Bizim ülkemizde yaptığımız dublaj, dünyanın birçok ülkesinin kalite olarak çok önünde. Ekipman standardı kreatif taraftan bakıldığında, bizim alanımızda en kolay uyum sağlanabilecek bir unsur. Teknik ekip, çevirmenler ve hatta seslendirme sanatçıları için de artık bizim alanımızda eğitim veren birçok kurum var” diye konuştu.

“Senkron dublajda en başarılı ülkeyiz”

Türkiye'de yabancı içeriklerin yayınında geniş bir kitleye ulaşmak hedefleniyorsa, içeriğin muhakkak dublajlı olması gerektiğine dikkat çeken Doyum, “Bu perspektiften bakıldığında hemen hemen her yabancı dizi, film ve belgesel yayınlayan kanal bizlerden dublaj hizmeti alıyor. Burada aslında küçük gibi görünen ancak oldukça geniş bir pazardan bahsediyoruz. Karasal kanallar, OTT platformları ve dijital kanallar neredeyse dublajsız içerik yayınlamıyor. Türkiye'de tam rakamı bilmemekle beraber; 25’in üzerinde dublaj stüdyosu olduğunu ve yüzlerce kişinin bu işten para kazandığını söyleyebiliriz. Sektörün ciddi bir istihdam imkanı da var. Dış pazardan ülkemize giren platformlar pazarı canlandırıyor. Türkiye’de dublaj kalitesi, dünyanın birçok yerindeki dublaj kalitesine göre çok daha üst düzeyde. Özellikle senkron dublaj konusunda birçok ülkeden daha başarılı” dedi.

"Netflix Post Partner Programı'nın bir parçasıyız"



• Netflix'in lokalizasyon dünyasının en önemli oyuncularından biri olduğunu söyleyen Burcu Doyum, “Dünyaya hikayelerini, yerel dillerle vermeyi hedefliyor ki bu bakış açısı lokalizasyonda çok önemli. Buradan bakarsak Netflix ve benzeri tutumdaki içerik üreticilerinin bir standart aramalarının çok doğal olduğunu düşünüyorum. Hatta Netflix tam da bu yüzden Netflix Post Partner Program adı altında, standartlarına -ki oldukça yüksek standartlar bunlar- uyan stüdyolardan oluşan bir çatı oluşturdu. Hem teknik hem kreatif hem de servis olarak uymamız gereken standartlara derhal adapte olduk. Saran Digital Studios olarak Netflix Post Partner Programı'nın bir parçasıyız ve bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu.