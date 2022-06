Ducati, dijital dönüşüm için SAP’yi seçti

Takip Et

İspanya’nın başkenti Madrid, iş dünyasında dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve inovasyonun konuşulduğu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, 1926’da kurulan ve 1946'dan bu yana yüksek performanslı motosikletler üreten İtalyan marka Ducati’nin, müşteri deneyimi, tedarik zinciri ve inovasyon odaklı dijital dönüşüm için kurumsal uygulama ve yazılım şirketi SAP ile çalışacağı duyuruldu.

İtalyan şirket, SAP iş birliğiyle tedarikçileri ve iş ortakları ile akıllı bir iş ağı oluşturarak süreçlerinin dijitalleşmesini ve bilgi akışının doğruluğunu ve güncelliğini artırmayı amaçlıyor. Ducati'nin, giderek karmaşıklaşan küresel tedarik sistemine etkin ve verimli bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla bu adımları attığı belirtildi.

Bu hedeflere ulaşmak için Ducati ayrıca, çevrimiçi iş yönetimi süreçlerinde SAP E-Ticaret Çözümünü ve genişletilmiş ve entegre bir dijital tedarik zinciri oluşturmayı sağlayacak çevik bir tedarik zinciri planlaması için SAP Entegre İş Planlama (IBP) çözümlerini kullanacak.

“Tedarik zincirleri giderek daha karmaşık hale geliyor”

Tutkulu müşterilerin her zaman şirket stratejisinin merkezinde yer aldığını ve onlara iki tekerleğin dünyasında mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Ducati CEO’su Claudio Domenicali, “Ürün geliştirmeye odaklandığımız göz önüne alındığında, iş süreçlerimizin başarısı için inovasyona ve teknolojiye güveniyoruz. Tedarik zincirlerinin giderek daha karmaşık hale geldiği ve dönüşüme maruz kaldığı bu dönemde SAP gibi bir iş ortağının yanımızda olması ve sunduğu yenilikçi yazılım çözümleri, Ducati’nin tedarik zincirini her zamankinden daha da esnek, çevik ve entegre hale getirmesine olanak tanıyacak. Böylece 'Ducatici'lerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek bir tedarik ve üretim sistemi kuracağız.” diye konuştu.

“Müşteri deneyimine odaklanmak, büyümenin anahtarı”

SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Emmanuel Raptopoulos ise, “Ducati markası mükemmellikle eş anlamlı; tüm dünyada ürünlerinin kalitesi ve her yarışta gösterdiği rekabet gücüyle tanınıyor. Ducati, müşterilerine sunduğu deneyim konusunda çok yüksek standartlara sahip ve sofistike bir Tedarik Zinciri işletiyor, bu nedenle uçtan uca süreç entegrasyonu ve ulaşılabilirlik önem kazanıyor. SAP’nin CX (Müşteri Deneyimi), Tedarik Zinciri çözümleri ve işte dönüşümü servis olarak ve bulutta sunan RISE with SAP modeli ile tüm güçlü yanlarımızı ve inovasyon birikimimizi bir arada sunduğumuz bu iş dönüşümü yolculuğunda Ducati’yle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Müşteri Deneyimi bugün her şeyin ötesine geçiyor ve Ducati, Müşteri Deneyimi’ni operasyonlarının daha da merkezine yerleştirmek istiyor.” dedi.

Pistlere uzanan iş birliği

2022 sezonunda MotoGP dünya şampiyonasında Ducati Lenovo Takımının Resmi İş Ortağı olarak yer alacaklarını belirten Emmanuel Raptopoulos, “İki şirket arasındaki işbirliği, mükemmelliğe ulaşmak için teknoloji ve inovasyonun kullanıldığı yarış dünyasına da uzanıyor; Ducati motosikletlerinin gücü ve mükemmelliği, üstün SAP inovasyonu ile birleşiyor. Dünya şampiyonasında Ducati ile birlikte çalışmaktan gururluyuz.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...