Dünya Bankası'ndan NOSAB'a destek

Kenan SERTALP

Dünya Bankası Proje Ekip Lideri Stefka Slavova, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Haşim Cihan Demirköprülü ve beraberindeki heyet NOSAB’da gerçekleşen toplantıda OSB ve proje hakkında görüştü.

‘En çevreci OSB’

Görüşmenin açılışında konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin planlı kurulmuş, en yeşil ve en çevreci OSB’lerinden birisi olduğunu söyledi. NOSAB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Dayanıklı, Hakan Gündoğdu ve Özgür Yıldız ile proje danışmanı Prof. Dr. Bülent Keskinler’in de hazır bulunduğu ziyarette çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini söyleyen NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “Bundan sonraki öncelikli hedeflerimiz arasında bölgemizin mevcut arıtma tesisinin kapasitesini artırmak, yeni bir biyolojik arıtma tesis kurmak ve bu tesislerin çatılarına GES kurulmasıyla güneş enerjisinden elektrik üretmek bulunuyor” dedi.

Çalışmalar heyeti etkiledi

Dünya Bankası Proje Ekip Lideri Dr. Stefka Slavova, Dünya Bankası ekibinin Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi projelerini yakından takip ettiğini ve bugüne kadar verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalardan etkilendiklerini söyledi. Slavova, Dünya Bankası tarafından finanse edilen Organize Sanayi Bölgeleri projesi kapsamında Nilüfer OSB'nin atık su arıtma projesine ve muhtemelen gelecekte yapılacak diğer faaliyetlere destek sağlayacaklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Haşim Cihan Demirköprülü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ülkemizin endüstriyel kalkınması için organize sanayi bölgelerine önem verdiğini dile getirdi ve “OSB’lerimizin verimliliğine katkı sağlayacak tüm projelerin hayata geçmesi için azami özen gösteriyoruz. NOSAB da çalışmalarını takdir ettiğimiz sanayi bölgelerimizden biri. Bu projede başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.