Dünya devi Brezilyalı, Ankara'da büyüyecek

Kerim ÜLKER

Dünyanın en büyük beton ve çimento şirketlerinden Votorantim, Türkiye'deki faaliyetlerini büyütüyor. Votorantim, Türk beton sanayinin tanınan firmalarından Polat Hazır Beton'a ait Ankara'daki Sincan, Kayaş ve Gölbaşı hazır beton tesislerini kiralıyor. Polat Hazır Beton, 2000 yılında Ankara'da Mamak Hazır Beton Santrali'nde hazır beton üretimine ve satışına başladı.

40 bin çalışanı var

2005 yılında Bağlum Tesisini, 2006 yılı itibari ile Sincan Tesisini ve 2012 yılı itibari ile Gölbaşı Tesisini faaliyete geçiren Polat'tan kiralama yapan Votorantim ise 1918 yılında, Sao Paulo'da kuruldu. 2001 yılında ABD ve Kanada'da uluslararası genişleme faaliyetlerine başlayan şirket, 2007'de CIMPOR şirketini aldı. 2009'da Hasanoğlan öğütme tesisini klinker hattı ilavesi ile entegre fabrikaya dönüştüren Votorantim, Cimpor Yibitaş’ı satın alarak Türkiye çimento sektörüne adım attı. 2017'de Sivas Çimento Fabrikası’nın açan Brezilyalı firmanın 40 bin çalışanı, 8.2 milyar dolar cirosu var.