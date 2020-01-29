Dünya devi WABCO’dan Türkiye’ye büyük yatırım

29 Ocak 2020

Sakarya’da 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek ve ilk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın ikinci aşaması tamamlandığında ise 600 kişiye iş olanağı yaratılmış olacak. WABCO Sakarya Fabrikası’nın temel atma töreni, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, WABCO’nun EMEA Bölgesi CEO’su Nick Rens, WABCO Türkiye Genel Müdürü Kâzım Eryılmaz, WABCO’nun Türkiye’deki partneri İntermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perahya’nın katılımıyla gerçekleşti.

Otomobil ve ticari araçların güvenliğini, verimliliğini ve bağlanabilirliğini artıran, fren kontrol sistemleri ve diğer ileri teknolojileri geliştiren WABCO, Türkiye’deki ilk üretim tesisinin temellerini Sakarya’da attı.

Temel atma törenine, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, WABCO’nun EMEA Bölgesi CEO’su Nick Rens, WABCO Türkiye Genel Müdürü Kâzım Eryılmaz, WABCO’nun Türkiye’deki partneri İntermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perahya ve otomotiv sektörünün önde gelen firmaları ile sektör kuruluşlarından 200’e yakın üst düzey davetli katıldı.

40 bin metrekare alanda ilk etapta 8 bin metrekare üzerine 20 milyon dolarlık yatırımla kurulacak ve 7 ayda tamamlanacak fabrika 300 kişiye istihdam sağlayacak. İkinci etap tamamlandığında ise bu rakam 600 kişiye çıkacak. WABCO, bu fabrikada üreteceği fren körüğü, hidrolik fren, kampanalı fren, krank mili ve kompresör gibi ürünleri iç pazara sunmanın yanı sıra üretiminin büyük bölümünü başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada çalıştığı otomobil ve ticari araç üreticilerine ihraç ederek, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, törende yaptığı konuşmada, “bir otomotiv ülkesi” olarak adlandırdığı Türkiye’nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını ve büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti. Ülkemize duydukları güvenin altını çizen Esculier, WABCO’nun küresel stratejisinde Türkiye’deki müşterilerinin ve tedarikçilerinin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

“Türkiye’ye güveniyoruz”



Türkiye’nin özellikle altyapı ve sağladığı lojistik imkanlarıyla yatırım yapılacak en önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen WABCO’nun EMEA Bölgesi CEO’su Nick Rens, “Sakarya fabrikasıyla, WABCO olarak Türkiye’nin sahip olduğu üretim ve mühendislik kabiliyetlerinden de faydalanabileceğiz. Bu sayede, WABCO’nun bölgedeki rekabet gücünü daha da artıracak, müşterilerimizle çok daha yakın bir bağ kurabilecek ve Türkiye'den Avrupa ve Orta Doğu'ya ürün akışını daha kolay sağlayabileceğiz“ dedi.

“Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedefliyoruz”



WABCO’nun 1982 yılından bu yana Türkiye’de, ticari araç endüstrisinde, sağlam temellere dayanan işbirlikleri ve güçlü bir pazar faaliyeti sürdürdüklerini söyleyen WABCO Türkiye Genel Müdürü Kâzım Eryılmaz, tesisin hizmete geçmesiyle birlikte, WABCO'nun yüzde 100 yerlileştirme hedefiyle hareket edeceğini belirtti. Bu sayede, yüksek kaliteli bir üretim planlandığını söyleyen Eryılmaz, iç ve dış pazardaki müşterilere daha hızlı ulaşmayı amaçladıklarını aktardı. Eryılmaz, önemli bir vurgu yaparak fabrikanın tam kapasiteyle üretime geçmesi ile Türkiye’nin ilk 100 sanayi kuruluşu arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

WABCO’nun Türkiye’deki partneri İntermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perahya ise konuşmasında şunları söyledi:“WABCO ile olan partnerliğimizin 38. yılında WABCO’nun Sakarya’daki fabrika yatırımına tanık olmak bizim için onurdur. Bu yatırım WABCO’nun Türkiye’ye olan bağlılığını göstermektedir. WABCO bir yandan iş fırsatları yaratırken, diğer yandan yerel otomotiv ekosistemini büyüterek, ihracat yoluyla ekonomimize değer katarak müşterilerimize birçok yönden kazan-kazan’a dayalı bir zemin sağlayacaktır.”

Türkiye’ye yatırıma devam



2011 yılında hizmete açtığı Uluslararası Tedarik ve Satın Alma Ofisi’yle, Türkiye’deki tedarikçilerinden yılda 55 milyon dolardan fazla satın alma gerçekleştiren WABCO, Türkiye'deki yatırımlarına son yıllarda önemli ölçüde ağırlık veriyor. 2018 yılında İstanbul’da lojistik ve dağıtım merkezini de hizmete açan firma, önümüzdeki 4 yıl içinde işbirliği yaptığı yerli tedarikçi sayısını 32’ye, yıllık satın almasını ise 120 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.